Los Pumas entrenarán en el Kempes en la previa del partido con los All Blacks

FOTO: El entrenamiento es a las 14.30 del sábado, con entrada libre y gratuita.

Córdoba se prepara para recibir otro evento internacional de gran escala, en este caso, el partido entre Los Pumas y los All Blacks. La cita es el sábado 16 de agosto a las 18:10, en el marco de la primera fecha del Rugby Championship 2025.

Como parte de las actividades previas, este sábado 9 de agosto a las 14:30 se realizará un entrenamiento abierto de Los Pumas en el Kempes, con entrada libre y gratuita. El ingreso será por Platea Gasparini (Portón 4).

Se trata de una oportunidad única para que los fanáticos puedan ver de cerca al plantel argentino.

El pasado miércoles se presentó oficialmente el partido entre Los Pumas y los All Blacks. Será la primera vez en la historia que Córdoba es sede de este enfrentamiento entre ambas selecciones y el evento generó grandes expectativas.

Se espera un estadio lleno para presenciar este espectáculo deportivo de primer nivel. Más de 200 periodistas de distintas partes del mundo se acreditaron, lo que refleja la importancia global de este encuentro.

Además, se estima que más de 60 millones de televidentes alrededor del mundo seguirán el partido en el marco de un estadio que fue meticulosamente adaptado para cumplir con los estándares internacionales del rugby.

La última vez que Los Pumas jugaron en Córdoba fue en 2014, cuando cayeron ante Escocia por 21-19. Mientras tanto, los All Blacks tienen un historial más extenso en la ciudad: además de su próxima visita, jugaron dos duelos más en la capital cordobesa. En 1985 se impusieron a Los Dogos en el Estadio Córdoba, y en 1976, en su primera visita a la ciudad, derrotaron a un seleccionado del interior.

En el plantel argentino, se destaca la presencia de seis jugadores cordobeses, lo que le da un valor agregado al partido.

