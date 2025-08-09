En vivo

Deportes

Los Pumas entrenan en el Kempes en la previa del partido con los All Blacks

El entrenamiento es a puertas abiertas, una oportunidad única para que los fanáticos vean de cerca al plantel argentino.

09/08/2025 | 14:50Redacción Cadena 3

FOTO: El entrenamiento es a las 14.30 del sábado, con entrada libre y gratuita.

Córdoba se prepara para recibir otro evento internacional de gran escala, en este caso, el partido entre Los Pumas y los All Blacks

El partido oficial es el sábado 16 de agosto a las 18:10, en el marco de la primera fecha del Rugby Championship 2025, donde Argentina jugará ante Nueva Zelanda.

Como parte de las actividades previas, este sábado 9 de agosto a las 14:30 se lleva a cabo un entrenamiento abierto de Los Pumas en el Kempes, con entrada libre y gratuita. 

/Inicio Código Embebido/

  1.

    Video. Los Pumas entrenan en el Kempes en la previa del partido con los All Blacks

    Tarde y Media

    Episodios

/Fin Código Embebido/

Se trata de una oportunidad única para que los fanáticos puedan ver de cerca al plantel argentino.

El pasado miércoles se presentó oficialmente el partido entre Los Pumas y los All Blacks. Será la primera vez en la historia que Córdoba es sede de este enfrentamiento entre ambas selecciones y el evento generó grandes expectativas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Se espera un estadio lleno para presenciar este espectáculo deportivo de primer nivel. Más de 200 periodistas de distintas partes del mundo se acreditaron, lo que refleja la importancia global de este encuentro.

Además, se estima que más de 60 millones de televidentes alrededor del mundo seguirán el partido en el marco de un estadio que fue meticulosamente adaptado para cumplir con los estándares internacionales del rugby.

La última vez que Los Pumas jugaron en Córdoba fue en 2014, cuando cayeron ante Escocia por 21-19. Mientras tanto, los All Blacks tienen un historial más extenso en la ciudad: además de su próxima visita, jugaron dos duelos más en la capital cordobesa. En 1985 se impusieron a Los Dogos en el Estadio Córdoba, y en 1976, en su primera visita a la ciudad, derrotaron a un seleccionado del interior.

En el plantel argentino, se destaca la presencia de seis jugadores cordobeses, lo que le da un valor agregado al partido.

• Fotogalería

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo en Córdoba? Un partido entre Los Pumas y los All Blacks.

¿Cuándo se jugará el partido? El sábado 16 de agosto a las 18:10.

¿Dónde se realiza el entrenamiento abierto? En el Estadio Mario Alberto Kempes.

¿Por qué es importante este partido? Es la primera vez que Córdoba es sede de un enfrentamiento entre Los Pumas y los All Blacks.

