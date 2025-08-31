Silvia Lallana y Magnolia presentan "Cuerdas del alma" en Córdoba

El jueves 11 de septiembre, a las 21 horas, el auditorio de la Facultad de Ciencias Exactas, ubicado en Avenida Bélez Arfiel 299 de Córdoba, se convertirá en el escenario del espectáculo “Cuerdas del alma”, a cargo de la reconocida artista cordobesa Silvia Lallana y el cuarteto de cuerdas Magnolia. Este evento promete una experiencia musical que fusiona la música popular argentina con la calidez de la voz de Lallana y la sonoridad de las cuerdas.

Silvia Lallana, con una trayectoria de 34 años en la música, ha compartido escenarios con figuras icónicas como Mercedes Sosa, Jairo y Joan Manuel Serrat. El cuarteto Magnolia, que lleva 20 años en la escena, está integrado por Hernán Soria en violín y arreglos, Julio Gutiérrez en violín, Dolores Nix en viola y Pablo Dolinsky en chelo. Juntos han recorrido importantes escenarios de la cultura argentina.

Durante una entrevista, Lallana expresó su gratitud por la oportunidad de seguir presentándose ante el público. "Siempre digo que la gente se tiene que enterar de lo que está ocurriendo y qué mejor lugar que este", comentó. El espectáculo se caracteriza por su propuesta íntima, donde se celebran las raíces de la música argentina a través de un repertorio que incluye samba, chacareras, valses y tangos.

El cuarteto Magnolia, según Lallana, se formó con la intención de dar un enfoque popular a la música clásica. “Cuando empezaron en 2006, la impronta era darle un marco de música popular a un cuarteto que generalmente es clásico”, explicó. Su primera colaboración fue en el Festival de Tango de La Falda, donde Lallana presentó un repertorio dedicado a mujeres artistas. “Siempre se quedó con ganas de trabajar juntos”, agregó sobre su relación con Soria.

El auditorio de la Facultad de Ciencias Exactas fue elegido por su acústica y ambiente íntimo. “Es un lugar hermoso, con butacas cómodas y un sonido excelente, ideal para este espectáculo”, comentó Lallana. Entre las canciones que se presentarán se encuentran “Flor de lino” y el vals “Pequeña”, que Mercedes Sosa popularizó. “Cantar con ella fue tocar el cielo con las manos”, recordó Lallana, quien se emocionó al recordar su tiempo junto a la artista.

La artista también compartió anécdotas sobre su carrera, incluyendo su primera experiencia cantando con Jairo en Cosquín, donde él la escuchó durante una prueba de sonido. “Él me invitó a cantar en el Teatro Griego”, relató. Además, mencionó su encuentro con Joan Manuel Serrat, quien le regaló un disco firmado antes de cantar juntos. “Fue un sueño”, expresó.

Las entradas anticipadas para el espectáculo están disponibles al teléfono 351 371 86 43, en Rubén Libros de Deán Funes 163, y en la boletería de la sala la noche del evento. La invitación está abierta a todos los amantes de la música argentina y aquellos que deseen disfrutar de una noche especial en compañía de Silvia Lallana y Magnolia.

