FOTO: La Colorida estuvo en la radio y anunció su próxima peña en Córdoba

El ambiente en el estudio de Cadena 3 Argentina se llenó de música y alegría cuando la banda folclórica La Colorida se presentó en vivo. Conformada por talentosos músicos, la agrupación anunció su próxima peña, programada para el viernes 13 de septiembre en la Sala del Rey de Córdoba. El evento contará con la participación de Néstor Garnica y otros artistas, como el dúo Prado Helguero, Canto Chuncano y Ema Cabral.

La Colorida, formada en 2015 en Córdoba, se ha destacado por su fusión de ritmos tradicionales argentinos, incluyendo chacareras, zambas y huaynos, con un enfoque contemporáneo. Su trayectoria incluye participaciones en festivales nacionales y un premio en el Festival Nacional del Malambo de Laborde en 2020.

La conversación se centró en Laura Repesa, quien se encarga de la percusión. Laura compartió su historia personal, que comenzó en San Pedro de Jujuy. "Vine a trabajar en el Cuarteto, y aquí me enamoré", relató. Su camino en la música comenzó tras un grave accidente en su infancia, que la llevó a pasar un año y medio en el hospital. "Cuando mi papá me sacó a pasear, vi una batería y fue amor a primera vista", recordó. Desde ese momento, se dedicó a la música, convirtiéndose en percusionista y baterista.

Laura también mencionó a su vecina Nilda, quien la apoyó en sus inicios en Córdoba. "Ella se preocupaba por mí, me hacía el aguante", comentó, expresando su gratitud hacia la mujer que se convirtió en una figura materna para ella en la ciudad.

La banda continuó su actuación con una serie de canciones que animaron a la audiencia. La Colorida interpretó temas que resonaron en el corazón de los presentes, mientras el público aplaudía y coreaba las letras. “Culpable de este amor, así te declaro yo”, se escuchó en el aire, mientras los asistentes levantaban las manos al ritmo de la música.

Entrevista de "Rony en Vivo".