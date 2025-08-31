La Small Jazz Band presenta '100 años de jazz' en Córdoba

El próximo domingo 14 de septiembre, la Small Jazz Band llevará a cabo un espectáculo titulado "100 AÑOS DE JAZZ" en el Teatro Comedia de Córdoba. La función comenzará a las 20 horas y promete ser una celebración del auténtico jazz tradicional.

La banda, con 44 años de trayectoria, se formó en Córdoba y tuvo una destacada presencia en escenarios y festivales de Argentina, así como en países como Chile, España, Portugal, Alemania y Holanda.

"Es un espectáculo de auténtico jazz tradicional, en el que la banda recrea aquel estilo que nació en Nueva Orleans, allá por principios del siglo XX", afirmaron los integrantes de la banda.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, la Small Jazz Band participó en clínicas, festivales y conciertos en Estados Unidos, incluyendo ciudades emblemáticas como Nueva York y Nueva Orleans, reconocidas como la cuna del género.

Las entradas para el evento están disponibles a través de Ticketek o en las boleterías del teatro, ubicado en Rivadavia 254.

Entrevista de "Rony en Vivo".