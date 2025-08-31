En vivo

La Small Jazz Band presenta '100 años de jazz' en Córdoba

El próximo domingo 14 de septiembre, la Small Jazz Band ofrece un espectáculo en el Teatro Comedia de Córdoba. Con más de 40 años de trayectoria, la banda celebra el auténtico jazz tradicional. Entradas disponibles.

31/08/2025 | 14:14Redacción Cadena 3

FOTO: La Small Jazz Band presenta ''100 años de jazz'' en Córdoba

    Audio. La Small Jazz Band presenta '100 años de jazz' en Córdoba

    Rony en Vivo

    Episodios

El próximo domingo 14 de septiembre, la Small Jazz Band llevará a cabo un espectáculo titulado "100 AÑOS DE JAZZ" en el Teatro Comedia de Córdoba. La función comenzará a las 20 horas y promete ser una celebración del auténtico jazz tradicional.

La banda, con 44 años de trayectoria, se formó en Córdoba y tuvo una destacada presencia en escenarios y festivales de Argentina, así como en países como Chile, España, Portugal, Alemania y Holanda. 

"Es un espectáculo de auténtico jazz tradicional, en el que la banda recrea aquel estilo que nació en Nueva Orleans, allá por principios del siglo XX", afirmaron los integrantes de la banda.

Además, la Small Jazz Band participó en clínicas, festivales y conciertos en Estados Unidos, incluyendo ciudades emblemáticas como Nueva York y Nueva Orleans, reconocidas como la cuna del género.

Las entradas para el evento están disponibles a través de Ticketek o en las boleterías del teatro, ubicado en Rivadavia 254.

Entrevista de "Rony en Vivo".

