Florencia Álvarez y Lucas Belbruno: amor y música unidos en una misma pasión

La pareja de artistas Florencia Álvarez y Lucas Belbruno compartió su historia en el programa "Buenas Noches Familia", conducido por Guido Kaczca en Canal 13. La pareja, que reside en Monte Cristo, es conocida en la provincia por su talento musical.

Juntos, son padres de dos hijos: Alma, de tres meses, y Jan, de dos años. Su participación en el programa se convirtió en un momento conmovedor, donde cantaron una canción que escribieron para su hijo, y se llevaron un premio de más de 72 millones de pesos.

La pareja estuvo en los estudios de Cadena 3 y contó la experiencia. Florencia, quien trabajó como artista callejera y enseña musicografía en Braille, y Lucas, que fue finalista en "La Voz Argentina" en 2018, se conocieron en un grupo de exalumnos del Instituto Helen Keller, un establecimiento para ciegos en Córdoba. "A partir de ahí surgió una admiración musical", comentó Lucas. La pareja comenzó a conectar a través de la música, lo que eventualmente dio paso a una relación amorosa que ya lleva cinco años.

El momento más emotivo de su presentación fue cuando interpretaron "Juega Conmigo", una canción que Lucas escribió y adaptó para el dúo. "Es un himno para nosotros", explicó. La letra refleja el amor y la dedicación hacia sus hijos, y se convirtió en una pieza central en su repertorio. "Verte feliz es lo que quiero, eres la lluvia en mi desierto", cantaron, mientras la audiencia se sumergía en la ternura de sus palabras.

Florencia compartió su experiencia de convertirse en madre, describiéndola como un sueño cumplido. "Siempre soñé con ser madre, y cuando llegó Alma, fue un desafío, pero también un sueño realizado", expresó. Lucas, por su parte, recordó cómo se sintió al conocer a Florencia. "Había una admiración muy grande musicalmente, pero también una conexión que trascendía lo musical", dijo. La pareja se ríe al recordar cómo, al principio, Lucas pensó que nunca tendría una oportunidad con ella debido a la diferencia de edad.

La conversación fluyó entre risas y anécdotas, mientras compartían detalles de su vida familiar. "Con dos hijos estamos bien", afirmó Florencia, quien proviene de una familia numerosa. "Sabemos lo que es criarse con hermanos, pero creemos que somos una hermosa familia de cuatro, con nuestra perrita", añadió.

Durante la entrevista, recibieron un llamado de Mónica, una abuela que buscaba orientación para sus nietas, quienes son ciegas de nacimiento. "Nos encantaría ayudarla desde nuestra vivencia", respondieron ambos. La conexión con la audiencia fue palpable, y la pareja agradeció la oportunidad de compartir su historia y su música.

Finalmente, como cierre de su participación, Florencia y Lucas decidieron interpretar "Vivir Lo Nuestro", una canción de Marc Anthony, adaptada a su estilo. La música llenó el estudio, y la pareja demostró que su amor por la música y por su familia son el motor de su vida juntos.

