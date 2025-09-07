Axel Kicillof votó en La Plata: "Se mide la gestión del gobierno nacional "

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió su voto en la Escuela Superior de Sanidad Floreal Ferrara de La Plata en el marco de las elecciones legislativas que renuevan la mitad de las bancas de la legislatura provincial. Kicillof destacó la importancia de esta elección, afirmando que "se va a estar midiendo la gestión del gobierno nacional".

En una conferencia de prensa posterior a su voto, el gobernador expresó su satisfacción por el desarrollo de la jornada electoral, indicando que "un día que empezó con total normalidad" ha tenido algunas demoras que ya se han solucionado. Agradeció a las fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales, por su colaboración en el operativo electoral, y subrayó que "votar es un acto democrático, un acto de paz".

Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia, también se refirió a la participación electoral. A esta hora, se registró que "menos del 20% del padrón" había votado en la Escuela Floreal Ferrara, aunque la proyección del gobierno estima que la participación final podría alcanzar aproximadamente el 60% del electorado.

La jornada electoral se desarrolla en un clima político particular, y la atención se centra no solo en los resultados, sino también en la participación de los bonaerenses en este proceso democrático.

Informe de Agustín González.