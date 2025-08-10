Ángel Carabajal estuvo en la radio y presentó el "Festival Nacional del Salame"

El artista adelantó en Cadena 3 lo que será este festival en Oncativo "La Capital del Salame", del 15 al 17 de agosto. También mencionó que será un anticipo de lo que se verá en la temporada de verano

10/08/2025 | 14:44Redacción Cadena 3