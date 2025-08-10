Montecristo celebrará su 29° con un desfile cívico-militar y fiesta gaucha

El próximo domingo se realizará el 29° desfile cívico -militar y fiesta gaucha en Monte Cristo. Los caballos recorrieron la ciudad de Córdoba y llegaron hasta los estudios de Cadena 3.

El intendente de Montecristo Daniel Haniewicz, el presidente de la agrupación gaucha Juan José Molina y Pablo Molina llegaron a los estudios de la radio.

Las actividades iniciaron el sábado 16 con eventos para los niños y el domingo se llevaría a cabo el gran desfile, al que asistiría el Gobernador de la provincia.

Al finalizar el desfile, comenzará la fiesta en el predio de la Agrupación Gaucha, dirigida por Juan José Molina, quien desde hace años trabaja en estrecha vinculación con la educación, la tradición y la cultura de Montecristo.

Este año, la agrupación organizó la travesía histórica y cultural "Valores a Caballo". La travesía, que se desarrolló del 25 de agosto al 4 de septiembre, recorrió 198 kilómetros, uniendo localidades como Laspiur y Montecristo en una celebración de la historia y los valores de José de San Martín.

Las localidades incluidas en el recorrido fueron Laspiur, Las Varas, Las Varillas, El Arañado, Zacanta, Calchín, Luque, Villa del Rosario, Cañada de Machado, Capilla de los Remedios y Montecristo.

Durante la entrevista, el Intendente Haniewicz saludó a la audiencia de Cadena 3 y expresó su honor por estar presente, invitando a todos a la celebración en Montecristo el próximo fin de semana. Aclaró que el desfile cívico-militar comenzaría a las 10,30 y que la fiesta gaucha, ya una tradición en la localidad, continuaría posteriormente.

Pablo Molina, quien estaba a cargo de la organización, comentó que se esperaban alrededor de 300 jinetes para el desfile. Explicó que, aunque conseguir 300 caballos no es una tarea sencilla, la celebración lleva 29 años realizándose y ha crecido con el tiempo, gracias a la participación de agrupaciones de diferentes localidades de la provincia. La duración del desfile estaba prevista de 10,30 a 13,30, y Pablo destacó la importancia de involucrar a los niños en la tradición.

El Intendente Haniwicz añadió que todos los colegios participaban, y que se organizaban charlas y competencias sobre la vida de San Martín, con el objetivo de mantener vivo su legado. La celebración se extendería con "Valores a Caballo", promoviendo la hermandad entre las localidades. Haniwicz también mencionó que recibirían a todos los intendentes de los pueblos involucrados en la festividad.

Pablo Molina compartió que, además de las actividades, la fiesta incluiría folclore, comidas típicas y un cierre bailable. La fecha del evento era el 17 de agosto, y se ofrecieron platos como locro, empanadas y choripán. Se estimó que, si el clima lo permitía, podrían asistir más de tres mil personas, lo que representaría un récord para la celebración.

El jefe comunal destacó el entusiasmo de los organizadores y agradeció a todos los involucrados en la logística del evento. Reiteró la invitación a la comunidad para que apoyara la festividad, que comenzaría el próximo domingo 17 de agosto a las 10:30, rindiendo homenaje a San Martín. La celebración prometía ser un evento significativo para Montecristo y sus tradiciones.

Entrevista de "Rony en Vivo"