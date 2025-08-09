En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Jónatan y Mirta

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Independiente y River se miden en un clásico vibrante del Torneo Clausura

El "Rojo" recibe al "Millonario" en el clásico por la cuarta fecha con el arbitraje de Nazareno Arasa. Transmite Cadena 3, Cadena3.com, App y YouTube de la radio.

09/08/2025 | 05:48Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Independiente vs River: horario y formaciones

Independiente recibe este sábado a River, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita comenzar a dejar atrás el muy flojo arranque de semestre.

El partido, que está programado para las 18:30, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de TNT Sports y Cadena 3 Argentina en todas sus plataformas. El árbitro designado es Nazareno Arasa.

Independiente llega a este partido en un muy flojo momento, ya que comenzó el semestre con el pie izquierdo. En el Torneo Clausura solo tiene un punto, producto del empate ante Sarmiento de Junín y las derrotas frente a Talleres de Córdoba y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Como si esto fuera poco, los dirigidos por Julio Vaccari vienen de sufrir una dura eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina, tras caer 2-0 frente a Belgrano de Córdoba.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Es por esto que el “Rojo” necesita ganar con urgencia, para empezar a dejar atrás estos resultados adversos y además llegar confiado al partido del miércoles ante la Universidad de Chile, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

River, por su parte, tuvo un inicio de torneo arrasador, pasando por arriba tanto al campeón de fútbol argentino, que es Platense, como a Instituto de Córdoba, aunque en la última fecha empató de manera sorpresiva y como local ante San Lorenzo.

En su último partido, los dirigidos por Marcelo Gallardo golearon 3-0 a San Martín de Tucumán para meterse en los octavos de final de la Copa Argentina.

El "Millonario" también tendrá actividad entre semana, ya que el miércoles visitará a Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

-

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho