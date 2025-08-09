Independiente y River se miden en un clásico vibrante del Torneo Clausura

Independiente recibe este sábado a River, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita comenzar a dejar atrás el muy flojo arranque de semestre.

El partido, que está programado para las 18:30, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de TNT Sports y Cadena 3 Argentina en todas sus plataformas. El árbitro designado es Nazareno Arasa.

Independiente llega a este partido en un muy flojo momento, ya que comenzó el semestre con el pie izquierdo. En el Torneo Clausura solo tiene un punto, producto del empate ante Sarmiento de Junín y las derrotas frente a Talleres de Córdoba y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Como si esto fuera poco, los dirigidos por Julio Vaccari vienen de sufrir una dura eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina, tras caer 2-0 frente a Belgrano de Córdoba.

Es por esto que el “Rojo” necesita ganar con urgencia, para empezar a dejar atrás estos resultados adversos y además llegar confiado al partido del miércoles ante la Universidad de Chile, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

River, por su parte, tuvo un inicio de torneo arrasador, pasando por arriba tanto al campeón de fútbol argentino, que es Platense, como a Instituto de Córdoba, aunque en la última fecha empató de manera sorpresiva y como local ante San Lorenzo.

En su último partido, los dirigidos por Marcelo Gallardo golearon 3-0 a San Martín de Tucumán para meterse en los octavos de final de la Copa Argentina.

El "Millonario" también tendrá actividad entre semana, ya que el miércoles visitará a Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

