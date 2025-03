Walter Nostrala: "Lo de Kraisman nos ensucia a todos injustamente"

El legislador del Frente Cívico, Walter Nostrala, se pronunció sobre el escándalo de la "empleada fantasma", que sigue sacudiendo los cimientos de la Legislatura de Córdoba, desatando derivaciones políticas, institucionales y judiciales.

En diálogo con Cadena 3, expresó su indignación por la falta de claridad en torno a los contratados del Poder Legislativo y llamó a diferenciar a "los honestos de los implicados en irregularidades", mientras la Unicameral y el oficialismo se negaron a brindar información clave sobre la cantidad de contratados.

Tanto la Legislatura como la Provincia rechazaron pedidos de acceso a la información pública sobre nombres, cantidades y funciones de los contratados.

La vicegobernadora Myrian Prunotto indicó que existen 1.072 contratados, pero la Unicameral invocó motivos de privacidad para no detallar datos, una postura avalada por la Procuración al rechazar el pedido presentado por La Voz del Interior.

Nostrala, calificó el caso Kraisman como "una basura que nos ensucia a todos injustamente" y rechazó la idea de que todos los legisladores sean iguales. "No somos todos Kraisman, ni lo tenemos en nuestras filas", enfatizó. Reveló que el Frente Cívico respondió en menos de tres horas a un pedido del matutino cordobés y entregó un listado completo de sus asesores.

"Son cinco asesores por legislador y tres adicionales para el bloque, todos registrados, en blanco y trabajando", explicó. Aseguró que sus asesores están presentes en la Legislatura o, en el caso de legisladores del interior, están cumpliendo funciones en sus departamentos.

Sobre el total de contratados, Nostrala alegó que la administración depende del oficialismo y la vicegobernadora. "Yo no manejo esa información, pero lo que me piden del Frente Cívico, lo doy".

El argumento del sindicato de empleados legislativos, que se opone a divulgar nombres y sueldos por privacidad, fue relativizado por Nostrala. "Podría aceptarlo, pero no que no sepamos si todos van a trabajar o dónde están", dijo.

Admitió que algunos legisladores destinan asesores a tareas fuera del ámbito legislativo, una práctica que consideró común para representantes departamentales, aunque aseguró que en su bloque esto no ocurre.

Nostrala amplió el debate al cuestionar la pauta publicitaria del Gobierno de Córdoba, presupuestada en 35.000 millones de pesos para 2025. "Hay medios y periodistas que reciben sueldos total o parcialmente con impuestos de la gente. Eso también debería transparentarse", lanzó, subrayando que los fondos públicos, ya sea en sueldos legislativos o en publicidad, deben ser accesibles para la población.

Consultado sobre un posible encubrimiento entre legisladores, Nostrala fue tajante: "No va a haber blindaje corporativo. Cuando me piden información, la doy". E insistió en que el Frente Cívico no tiene "nada que ocultar".

Entrevista de Miguel Clariá y Guillermo López.