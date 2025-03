Según la defensa, un mensaje entre Kraisman y un legislador podría ser clave

El abogado defensor de Guillermo Kraisman, Javier Pafume, brindó a Cadena 3 a su primera entrevista sobre la situación judicial de su cliente, quien enfrenta acusaciones de defraudación a la administración pública en grado de tentativa.

El dirigente del PJ permanece en prisión preventiva tras la decisión del juez Hidalgo.

Pafume explicó que la acusación ha cambiado y que la defensa considera que no se configura el delito. "A mi entender, la defensa entiende que no hay ni ese delito, ni tampoco... estamos en presencia de una conducta atípica", afirmó.

El caso gira en torno a un incidente en el que Kraisman intentó cobrar un sueldo utilizando un DNI que no le pertenecía. Pafume defendió a su cliente, señalando que "existen conversaciones entre el señor Kraisman y la señora Virginia Martínez que permiten valorar que hubo un consentimiento, una anuencia, entre lo que se iba a realizar y lo que efectivamente se realizó".

Cuando se le preguntó sobre la naturaleza del acuerdo entre Kraisman y Martínez, el abogado afirmó que "hay una relación de confianza, no sé si llega a una amistad, pero por lo menos de un compañerismo". Sin embargo, el abogado de Martínez sostiene que su cliente no conocía a Kraisman y que nunca fue designada.

"Entre ellos no se estaban configurando conductas delictivas", aseguró.

El abogado también mencionó un mensaje de WhatsApp borrado por Kraisman que podría ser clave en la causa. "Uno de los indicios que se tomó en cuenta fue que, luego del hecho, mi defendido habría borrado un audio que le envía un legislador", señaló.

Según pudo saber Cadena 3, esa comunicación era con Miguel Siciliano, presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba en la Unicameral.

Pafume enfatiza que su cliente no es un funcionario público y que no debería ser considerado sujeto activo para cometer un delito.

"Mi cliente no es quien le dio el cargo (a la empleada fantasma), ni quien la designó", aclaró.

Dijo que a pesar de la complejidad del caso, Kraisman se mantiene firme en su inocencia y en la creencia de que no ha cometido ningún delito.

El abogado defensor planteó la posibilidad de que Kraisman amplíe su declaración y considere acogerse a la ley del arrepentido. "Vamos a pedir que mi defendido amplíe su declaración", dijo, sugiriendo que esto podría arrojar luz sobre el mensaje borrado y la implicación de otros legisladores.

Y concluyó: "Mi cliente no es un funcionario ni un legislador, o sea que no es sujeto activo para cometer otro delito". La defensa se mantiene firme en que no se ha configurado ningún delito en este caso, mientras la investigación sigue en curso.

Entrevista de Miguel Clariá. Informe de Francisco Centeno.