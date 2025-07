Villa Allende: contrataron una nueva empresa para el traslado del quebracho

La Municipalidad de Villa Allende confirmó la contratación de una nueva empresa para la remoción del histórico quebracho ubicado en la avenida Padre Luchesse. A pesar de no revelar el nombre de la empresa, el secretario de Gobierno Municipal, Felipe Crespo, aseguró que los trabajos comenzarán en los próximos días.

Crespo explicó a Cadena 3 que "la situación en la última instancia fue el abandono de los trabajos de parte de la grúa", lo que llevó a la necesidad de contratar una nueva. A pesar de las condiciones climáticas que demoraron las tareas, el funcionario se mostró optimista: "seguramente en los próximos días estamos removiendo el árbol como estaba previsto".

El secretario también habló de la resistencia de parte de un grupo de vecinos. "Están en una posición infranqueable de mantener el árbol donde se encuentra". Sin embargo, desde el municipio aseguran haber consultado a todas las instituciones pertinentes y aseguraron que la decisión de trasladar el árbol se toma en cumplimiento de la ley.

"Desde la Municipalidad hemos decidido trasladar el árbol para darle posibilidad de sobrevida", indicó Crespo a la emisora. La situación generó un caliente debate entre los vecinos, algunos argumentando que el árbol es un ícono de la zona y otros enfatizando la necesidad de abrir una vía para mejorar la seguridad vial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El abogado y ambientalista Juan Smith, representante de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), explicó a Cadena 3 que el árbol sufrió considerablemente y sostuvo que "lo que necesitamos es que el árbol se quede en el lugar en donde está. Fueron movimientos de muchas horas y los ambientalistas ya habían expresado que era muy difícil la remoción".

La Justicia no aceptó un amparo para protegerlo, lo que permitió a la Municipalidad avanzar en su remoción. "Lo que nosotros hemos hecho en la Justicia es solicitarle en primera instancia lo que se llama ejecución de una sentencia ambiental. Al ser una acción ambiental, esta parte es la que se había omitido y lo que pedimos fue el inicio de la ejecución de sentencia para que la Justicia y las partes pudiéramos trazar un camino lo más razonable posible para cumplir esa exhortación que había hecho la Cámara Contencioso Administrativa de Tercera Nominación de que se trasladara, es decir, se reubicara el árbol, pero teniendo especial atención a la sobrevida", precisó.

Smith destacó que la empresa encargada de la obra, Jorba, se retiró al descubrir que el árbol era difícil de trasladar. "Es muy difícil extirparlo y sacarlo de ese lugar para trasplantarlo", comentó. La situación se complicó aún más debido a la presión social. Mientras la Municipalidad de Villa Allende sostuvo que se registraron escraches y amenazas hacia la empresa, Smith aclaró que no ha visto evidencia de tales actos en el comunicado de la empresa. "El comunicado dice que se encuentra con que no eran las condiciones que la Municipalidad le había indicado. Escraches no hemos visto", explicó a esta emisora.

El abogado también señaló que es responsabilidad de la Provincia y la Municipalidad encontrar soluciones que protejan el árbol. "Con un simple corrido a la traza esto se hubiera solucionado", afirmó, y subrayó que la Justicia exhortó a la Municipalidad a realizar un trasplante que garantice la sobrevida del ejemplar, algo que no se está logrando con las acciones actuales.

Smith dijo que están a la espera de que la Justicia habilite días y horas de la feria judicial para evaluar el futuro del árbol. "Confiamos en que la Justicia va a comprender lo que se está diciendo. Es icónico de un problema en la provincia que es mucho más profundo, que es el atropello al poco bosque nativo que nos queda", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Emanuel Manitta. Entrevista de Miguel Clariá y Guillermo López.