Radioinforme 3

Una mujer fue rescatada tras ser reducida a la servidumbre durante 20 años

El estremecedor caso ocurrió en Despeñaderos. La mujer vivía con su esposo y sus hijos, quienes supuestamente la sometieron a golpes y le proporcionaban alimento de manera ocasional.

08/08/2025 | 07:28Redacción Cadena 3

FOTO: Rescatan en Despeñaderos a mujer que fue reducida a la servidumbre por 20 años.

  1.

    Audio. Despeñaderos: una mujer fue rescatada tras ser reducida a la servidumbre

    Radioinforme 3

    Episodios

Una mujer fue rescatada en Despeñaderos, a cincuenta kilómetros de la ciudad de Córdoba, tras permanecer en situación de servidumbre y abandono durante 20 años. Este hecho se conoció gracias a una denuncia anónima que alertó a la Justicia sobre su grave situación.

El fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, informó que la mujer, de menos de 50 años, tenía el aspecto "de una persona de 80 años" debido al estado en que se encontraba. La mujer vivía con su esposo y sus hijos, quienes supuestamente la sometieron a golpes y le proporcionaban alimento de manera ocasional.

Cuando fue rescatada, estaba prácticamente encerrada y no podía salir al patio de su casa ni a la calle. Actualmente, se encuentra internada para recibir asistencia y estabilizar su salud.

La reducción a la servidumbre está penada severamente en el código penal, y el fiscal podrá tomar las medidas judiciales significativas en función de las evidencias recolectadas.

Un detalle estremecedor revelado por los expertos que brindaron asistencia a la mujer es que utilizaron una amoladora para cortarle las uñas de los pies, evidenciando el estado de abandono y descuido extremo en que vivía.

Informe de Francisco Centeno.

