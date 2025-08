Un olor nauseabundo vuelve a invadir Córdoba y desconcierta a los vecinos

Un fuerte hedor volvió a invadir la ciudad de Córdoba, generando malestar entre los vecinos de diversos barrios que reportaron su presencia.

Los testimonios describen el olor como "a coliflor hervido" o "a pérdida de gas", reflejando la incomodidad generalizada.

El fenómeno afectó zonas como la Avenida La Voz del Interior, Avenida Japón y la Circunvalación a la altura de la Autopista Rosario-Córdoba, además de la zona céntrica.

Aunque la Municipalidad reconoció la situación, aún no se ha identificado la causa. Según un comunicado oficial, el Observatorio del Ambiente no detectó valores anómalos en el aire y aseguró que el olor no representa un riesgo para la salud.

El Departamento de Control Ambiental informó que se realizaron inspecciones en basurales a cielo abierto y en industrias que podrían generar malos olores, pero hasta el momento no se encontraron irregularidades.

A pesar de estos esfuerzos, la falta de respuestas claras mantiene inquieta a la población, que espera una solución definitiva al problema.