Un médico argentino en Israel describió el drama en un hospital bajo bombardeos

La escalada de tensiones entre Israel e Irán sumió al país en un estado de alerta constante, con hospitales operando bajo presión extrema y una población agotada por años de conflicto.

Miguel Glatstein, médico argentino que trabaja en uno de los principales hospitales de Israel, relató cómo se vive esta crisis desde el interior de un centro de salud, comparando los últimos días con el fatídico 7 de octubre de 2023, cuando ataques de Hamas dejaron centenares de víctimas.

Glatstein describió en diálogo con Cadena 3 un panorama de tensión incesante. "Es el quinto día de esta escalada con Irán, pero hace dos años que enfrentamos misiles desde Yemen o Gaza una o dos veces por semana. Ahora es más grave porque los misiles tienen mayor potencia, con mucha dinamita, causando daños en casas, propiedades y, lamentablemente, muertes".

La población vive pendiente de las alarmas que, a través de aplicaciones móviles, les dan apenas diez minutos para correr a los refugios antiaéreos. "Anoche fue como las últimas cinco noches: alarmas a las 10 de la noche, a las 12, a las 3 de la madrugada. Todos, chicos, adultos, mayores, estamos agotados", afirmó.

En el hospital donde trabaja, uno de los más grandes de Israel, la situación es caótica. "Es como un estado de apocalipsis. Los servicios de medicina interna, terapia intensiva y pediatría están colapsados. Los pacientes están en camas una al lado de la otra, incluso en los estacionamientos subterráneos", relató.

El personal médico, incluyendo enfermeros, no puede abandonar sus puestos cuando suenan las alarmas, lo que añade una capa de estrés a una labor ya de por sí demandante.

Glatstein no dudó en calificar este momento como "el peor desde la creación del Estado de Israel". La guerra, que se intensificó tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, dejó un saldo de civiles y soldados muertos, además de rehenes aún secuestrados en Gaza.

"La población está cansada, queremos que termine la guerra y que los cautivos vuelvan. Pero con Irán, el conflicto es más profundo. No es contra el pueblo iraní, sino contra los ayatolás, que buscan destruir a Israel y tienen un odio visceral contra Occidente", explicó.

El médico también abordó la compleja situación política interna. Aunque expresó su desacuerdo con el actual gobierno israelí, al que acusó de dividir a la población, subrayó que el enemigo no distingue entre posturas políticas. "Irán no pelea contra el gobierno, quiere matar al pueblo judío, como lo hizo en los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina, donde también murieron no judíos".

Glatstein enfatizó que, a pesar de las críticas al gobierno, Israel sigue siendo una democracia y la mayoría de la población anhela la paz. "No tenemos nada contra el pueblo de Irán ni del Líbano. Queremos una vida normal, pero enfrentamos un régimen que fomenta el odio y apoya a grupos como Hamas y Hezbollah", agregó.

Como médico, Glatstein vivió de cerca el horror del 7 de octubre de 2023, atendiendo a víctimas de los ataques de Hamas, que incluyeron violaciones. "Yo atendí a esos chicos", relató con pesar, recordando el impacto emocional de esos días. La actual escalada con Irán reavivó esos recuerdos, con hospitales nuevamente al límite recibiendo heridos por los bombardeos.

El médico también expresó su frustración por la percepción internacional del conflicto. "He visto manifestaciones en Europa a favor de Hamas, como la de una diputada del Partido Obrero en Argentina. En Irán no hay libertades, no hay derechos para los homosexuales ni para las mujeres. Nosotros queremos terminar esta guerra, pero estamos luchando contra un régimen que no valora la vida, ni siquiera la de su propio pueblo", afirmó.

Glatstein destacó el impacto psicológico en la población, especialmente en los niños, que llevan dos años viviendo bajo la amenaza de misiles. "La gente está muy estresada. Los chicos no duermen, los adultos estamos agotados. Es una situación insostenible", señaló. "No queremos pelear con el Líbano ni con Irán. Pero enfrentamos a un régimen que fomenta el terrorismo y sueña con tirar una bomba atómica aquí", advirtió.

Entrevista de Miguel Clariá.