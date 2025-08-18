Un incendio en Córdoba dejó dos heridos y daños en una casa de barrio Pueyrredón

FOTO: Dos heridos en un incendio en una casa de barrio Pueyrredón de Córdoba.

Un incendio registrado en la noche del domingo en el barrio Pueyrredón de Córdoba dejó un saldo de dos personas heridas y daños materiales significativos en una vivienda.

El siniestro, que se desató pasadas las 23 horas en la intersección de las calles Fernando Braco y Juan de Garay, generó una rápida respuesta de los servicios de emergencia.

Según el comisario Diego Cepeda, del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), las llamas se concentraron principalmente en un dormitorio de aproximadamente cuatro metros cuadrados.

El fuego consumió una cama de una plaza con su colchón, ropa de cama, un lavarropas con prendas en su interior y una bicicleta.

Además, la vivienda sufrió una fuerte ahumación general, lo que agravó los daños y dejó la casa prácticamente inhabitable.

Heridos y asistencia médica

Entre los afectados, un hombre de 29 años resultó afectado, con quemaduras significativas y síntomas de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.

Fue trasladado de urgencia al Instituto del Quemado para recibir atención especializada.

Por su parte, un hombre de 55 años fue asistido en el lugar por el servicio de emergencias 107, que le brindó primeros auxilios debido a su exposición al humo.

Impacto y respuesta

El incendio no solo provocó pérdidas materiales, sino que también dejó la vivienda en condiciones inhabitables, afectando directamente a sus ocupantes.

Las autoridades aún investigan las causas del siniestro, aunque no se han revelado detalles preliminares sobre el origen del fuego.

Bomberos y personal del DUAR trabajaron en el lugar para controlar la situación y evitar que el incendio se propagara a otras áreas.