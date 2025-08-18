En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

Un incendio en Córdoba dejó dos heridos y daños en una casa de barrio Pueyrredón

Las víctimas fueron dos hombres de 29 y 55 años. 

18/08/2025 | 08:17Redacción Cadena 3

FOTO: Dos heridos en un incendio en una casa de barrio Pueyrredón de Córdoba.

  1.

    Audio. Incendio en Córdoba deja dos heridos y daños en una casa de barrio Pueyrredón

    Radioinforme 3

    Episodios

Un incendio registrado en la noche del domingo en el barrio Pueyrredón de Córdoba dejó un saldo de dos personas heridas y daños materiales significativos en una vivienda. 

El siniestro, que se desató pasadas las 23 horas en la intersección de las calles Fernando Braco y Juan de Garay, generó una rápida respuesta de los servicios de emergencia.

Según el comisario Diego Cepeda, del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), las llamas se concentraron principalmente en un dormitorio de aproximadamente cuatro metros cuadrados

El fuego consumió una cama de una plaza con su colchón, ropa de cama, un lavarropas con prendas en su interior y una bicicleta

Además, la vivienda sufrió una fuerte ahumación general, lo que agravó los daños y dejó la casa prácticamente inhabitable.

Heridos y asistencia médica

Entre los afectados, un hombre de 29 años resultó afectado, con quemaduras significativas y síntomas de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono

Fue trasladado de urgencia al Instituto del Quemado para recibir atención especializada. 

Por su parte, un hombre de 55 años fue asistido en el lugar por el servicio de emergencias 107, que le brindó primeros auxilios debido a su exposición al humo.

Impacto y respuesta

El incendio no solo provocó pérdidas materiales, sino que también dejó la vivienda en condiciones inhabitables, afectando directamente a sus ocupantes. 

Las autoridades aún investigan las causas del siniestro, aunque no se han revelado detalles preliminares sobre el origen del fuego

Bomberos y personal del DUAR trabajaron en el lugar para controlar la situación y evitar que el incendio se propagara a otras áreas.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el barrio Pueyrredón? Un incendio dejó dos personas heridas y causó daños significativos en una vivienda.

¿Quiénes resultaron heridos? Un hombre de 29 años con quemaduras y otro de 55 años asistido por exposición al humo.

¿Cuándo se registró el incendio? El siniestro ocurrió pasadas las 23 horas del domingo.

¿Dónde tuvo lugar el incendio? En la intersección de las calles Fernando Braco y Juan de Garay, en Córdoba.

¿Cómo se controló la situación? Bomberos y personal del DUAR trabajaron para controlar el incendio y evitar su propagación.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho