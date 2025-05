Tragedia en Güemes: incertidumbre de la familia que perdió todo en el derrumbe

A casi dos meses del trágico derrumbe del revestimiento de un edificio en boulevard San Juan al 600, la familia de Alberto, inquilino de una de las viviendas afectadas, enfrenta una situación de incertidumbre y desamparo.

El colapso, que ocurrió el mismo día en que la madre de Alberto llegaba de viaje para visitarlo, dejó a la familia sin acceso a su hogar y sin sus pertenencias, obligándolos a empezar de cero en un departamento alquilado que carece de lo esencial.

Alberto, acompañado de su esposa Verónica y su madre, relató la difícil situación que atraviesan. "Estamos quedándonos en la casa de la abuela de un amigo, que nos prestó camas y colchones. Conseguimos alquilar un departamento, pero está vacío. Nos llevaron un colchón y una cama, pero hoy vamos a comprar sábanas porque no tenemos nada", explicó Alberto desde un taller de pintura donde se alojan temporalmente. La solidaridad de amigos, que organizaron una colecta para donarles ropa, ha sido clave para sobrellevar estos días.

El derrumbe no solo destruyó parte de la estructura del edificio, sino que dejó atrapadas todas las pertenencias de la familia, incluido el documento de la madre de Alberto, lo que le impide realizar trámites y regresar a su lugar de origen. "No podemos ingresar a la casa, está todo ahí adentro", lamentó en diálogo con Cadena 3.

El abogado de la familia, Vazken Torossian, explicó que, aunque la fiscalía no hay restricciones formales para ingresar a la vivienda, la vía pública permanece cortada desde el incidente, lo que imposibilita el acceso. "Hicimos la presentación en sede penal y nos constituimos como querellantes. Hablamos con la fiscal y los funcionarios, y nos manifestaron que no hay medidas cautelares que impidan el ingreso, pero la calle está cerrada. Nos dicen que podemos entrar, pero en la práctica no se puede", detalló Torossian.

Alberto también reveló que no habían advertido problemas estructurales graves en el edificio antes del derrumbe. Sin embargo, recordó un comentario de Ricardo, dueño de un kiosco vecino, quien mencionó que en enero o febrero había caído un pedazo de mampostería en la puerta de su local, aunque no se le dio mayor importancia en ese momento.

La familia, que continúa pagando el alquiler de la vivienda siniestrada, no ha recibido compensaciones ni ayudas concretas hasta el momento. "Estamos empezando de nuevo, con muchas ganas de salir adelante, pero es difícil sin nuestras cosas y sin apoyo", expresó Alberto, quien agradeció la solidaridad de quienes los han ayudado.

Informe de Lucía González.