Derrumbe en Güemes: el Colegio de Ingenieros explicó qué pudo haber fallado

El ingeniero Javier Píccolo, tesorero del Colegio de Ingenieros de Córdoba, se refirió al trágico derrumbe en barrio Güemes y brindó un análisis técnico sobre las causas del colapso, apuntando a los revestimientos de ladrillo visto, un sello estilístico de la ciudad que, según advirtió, podría representar un riesgo en numerosos edificios si no se implementan controles más estrictos.

En diálogo con Cadena 3, Píccolo explicó que, a falta de un peritaje in situ, la causa aparente del derrumbe es una falla en el anclaje del revestimiento de ladrillo visto. "Es una falla de todo este muro de revestimiento que no estaba debidamente anclado o que ese anclaje falló, ya sea por mala condición, mal mantenimiento o porque no se hizo de la manera correcta al momento de construirlo", señaló.

Este problema, según el ingeniero, podría deberse a errores en la construcción original, falta de mantenimiento o deterioro por factores como la humedad.

El peritaje en el remanente de mampostería permitirá determinar si la falla fue constructiva o posterior. Sin embargo, Píccolo advirtió que los pisos superiores del edificio (entre el 12 y el 15 aproximadamente) están en una situación crítica. "Lo que queda por arriba está muy inestable porque no tiene nada por debajo y solo está suspendido de esa poca adherencia o anclaje. Eso requiere una demolición controlada urgente, porque es inminente que se caiga", afirmó, destacando la necesidad de evaluar métodos como demolición desde arriba con grúas o hacia abajo.

El colapso afectó entre tres y cuatro pisos, pero Píccolo señaló que la parte inferior del edificio también podría estar comprometida. "Si se construyó mal en un lado, probablemente se construyó mal en todos", afirmó, instando a revisar las fachadas frontales, posterior y laterales.

Un dato alarmante es que los vecinos ya habían reportado un desprendimiento previo de mampostería años atrás, que fue reparado, lo que sugiere que el problema pudo haberse detectado antes.

El ingeniero explicó que la autorización y control de las construcciones en el ejido urbano de Córdoba son responsabilidad del Departamento de Obras Privadas de la Municipalidad, según lo establece la Constitución Provincial.

Sin embargo, criticó la falta de adhesión de la Municipalidad de Córdoba a la ley provincial de seguridad estructural, que obliga a cumplir con normativas nacionales como los reglamentos Cirsoc, que regulan acciones sísmicas, de viento y otras cargas, diseñando edificios para resistir vientos de hasta 170-175 km/h, muy superiores a las ráfagas de 40-50 km/h de la noche del incidente, lo que descarta al viento como causa principal.

Píccolo señaló que, mientras las construcciones provinciales, como escuelas y hospitales, cumplen estrictamente estas normativas, los edificios privados en Córdoba no están obligados a hacerlo debido a esta falta de adhesión.

El revestimiento de ladrillo visto, popular en Córdoba desde los años '90, es una característica distintiva de la ciudad, pero ahora está bajo escrutinio. Píccolo advirtió que este problema no es exclusivo del ladrillo. "Hay que revisar los edificios sin importar el material del revestimiento, sea metálico, de vidrio, ladrillos, revoque, piedras o granito".

Recordó casos previos, como el desprendimiento de placas de granito en calle Lugones, y señaló otros riesgos, como ménsulas de aires acondicionados oxidadas o fallas en sistemas de desagüe.

El ingeniero enfatizó la urgencia de mejorar las revisiones técnicas de los edificios, tanto nuevos (como este, construido entre 2012 y 2015) como antiguos. "No está bien implementado ese control. Necesitamos una metodología más sistémica para que todas las estructuras sean seguras", propuso, comparando las inspecciones con una verificación técnica vehicular.

Píccolo aclaró que las inspecciones no las realizan inspectores municipales o provinciales, sino profesionales externos contratados por los consorcios, quienes entregan un informe al consorcio y una copia a la Municipalidad. Sin embargo, estas revisiones no son integrales ni abarcan todos los aspectos del edificio. "Eso es lo que venimos planteando como Colegio: hay que redefinir las escalas y ajustar el marco normativo para que el control sea efectivo y no solo un trámite", afirmó.

Impacto en los vecinos y acción judicial

El derrumbe afectó una casa lindera, una construcción antigua con cuatro habitaciones, dos baños y un garaje convertido en bar, según el abogado de los inquilinos. Los ocupantes, en estado de shock pero sin lesiones graves, fueron evacuados y alojados en un hotel debido al riesgo de nuevos colapsos.

"En una de las habitaciones que se derrumbaron, que felizmente podemos decir hoy, no tuvo lesiones salvo en el momento de ser atendido por personal de bomberos y paramédicos, ya que estaba en un evidente estado de shock", explicó por su parte el doctor Vásquez a Cadena 3.

Y añadió: "El inmueble consta de cuatro habitaciones y dos baños, son de las casas antiguas, el bar era el garaje originalmente de esa vivienda con anterioridad. Luego hay un kiosco. Y en la planta alta funcionaban las habitaciones y baños, la vivienda constaba de cuatro habitaciones y dos baños distribuidos por un patio.

Píccolo alertó sobre la necesidad de revisiones exhaustivas en Nueva Córdoba y otras zonas con edificios de ladrillo visto, un estilo que, aunque estético, derivó en esta tragedia. "Un edificio de 50, 20 o 10 años puede tener fallas. Es un continuo mantenimiento que requiere intervención profesional y un mejor marco normativo", cerró.

Por estas horas, aún no se inició la remoción de escombros y el vehículo afectado por el toldo permanece estacionado en el lugar. Las mesas y sillas del bar, que fue el escenario del accidente, continúan allí.

El corte de tránsito en ese sector continúa siendo total de la mano que va hacia el centro. La interrupción se encuentra entre Corro y Arturo M. Bas, complicando aún más el acceso al centro de la ciudad. La mano que sale desde el centro, sin embargo, está habilitada desde la madrugada del lunes.

