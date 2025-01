Son 10 los muertos por el incendio en California y combaten otro foco en Ventura

Las autoridades de Los Ángeles informaron cinco nuevas muertes relacionadas con los incendios que continúan afectando al estado de California, en Estados Unidos. Inicialmente, se reportaron dos víctimas fatales, cuyos cuerpos fueron encontrados en una zona adinerada de Palisades, marcando así los primeros decesos en esa área.

Sin embargo, más tarde, el médico forense del condado de Los Ángeles actualizó la cifra a diez muertos, según medios locales. Las cinco muertes anteriores se habían registrado en la zona de Eaton, Altadena.

Las autoridades advirtieron que el número de fallecidos podría aumentar en los próximos días. Hasta el momento, más de 11.000 hectáreas fueron consumidas por el fuego, afectando a más de 10.000 estructuras en la región.

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they're in, and there's another person and a dog. I have no idea why they didn't evacuate or what happened to them. Let's hope they're okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl