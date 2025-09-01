Recapturaron al preso que se fugó del hospital de Alta Gracia

Un hecho insólito y grave sacudió la localidad de Alta Gracia este fin de semana, cuando un preso de 30 años se fugó del Hospital Arturo Illia el pasado sábado. El detenido, que estaba internado en una sala común por una descompensación, aprovechó una distracción de un efectivo policial para escapar.

Tras varias horas en fuga, el ladrón volvió a ser detenido en las últimas horas de este lunes, según pudo saber Cadena 3.

El preso, trasladado al hospital para recibir asistencia médica, quedó momentáneamente sin custodia cuando el agente encargado de vigilarlo se fue a tomar un café. Cuando volvió, el preso ya no estaba.

El fiscal de Alta Gracia, Alejandro Otonello, ordenó la urgente captura del fugitivo y dispuso una serie de medidas para dar con su paradero. Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que el Tribunal de Conducta Policial ya interviene en el caso.

En tanto, el efectivo responsable de la custodia fue puesto en situación pasiva, mientras se investiga la presunta negligencia que permitió la fuga.

Informe de Francisco Centeno.