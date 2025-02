Paritaria docente: UEPC inicia asambleas para debatir la propuesta del Gobierno

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) inició este miércoles distintas asambleas informativas para debatir la propuesta salarial del Gobierno provincial.

El secretario general del gremio, Roberto Cristalli, remarcó en diálogo con Cadena 3 que "nuestros chicos tienen que volver a la escuela" y que "nuestros docentes tienen que trabajar conformes con su vocación".

En la primera reunión con la Provincia, el gremio solicitó continuar con el blanqueo salarial de las sumas no remunerativas y exigió un bono extraordinario que otros gremios estatales ya recibieron en enero.

Cristalli señaló que "este año debemos recuperar el poder adquisitivo del salario", y estimó que la pérdida acumulativa de los docentes se sitúa entre el 10% y el 13% en comparación con el año anterior.

La propuesta del Gobierno provincial, según Cristalli, incluye un incremento basado en la inflación acumulativa y un bono no remunerativo de 100.000 pesos, aunque este último no impacta en las jubilaciones. "Los docentes que tienen jornada extendida recibirán 5.000 pesos por hora, hasta un tope de 100.000", detalló.

En cuanto a los salarios, un maestro de grado inicial sin antigüedad percibirá 770.000 pesos en febrero, más el bono; mientras que la canasta básica para una familia de cuatro personas se sitúa en 1.036.000 pesos. Cristalli hizo referencia a una encuenta que detalla que "más del 60% de los docentes tiene que recurrir a otra actividad para poder sobrevivir".

"En el caso de maestro de grado con cinco módulos de jornada extendida sin antigüedad estamos hablando de $1.087.000. Y un cargo de maestro de grado con 15 años de antigüedad se va a $871.500, hablando siempre del mes de febrero. En el caso de un director, $1.300.000", precisó.

Sobre el inicio de clases, Cristalli aclaró que no va a haber conflicto en Córdoba. Sin embargo, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), solicitó a nivel nacional la convocatoria de la paritaria.

Cristalli explica que "la paritaria son datos de referencia que pone a nivel nacional", lo que afecta a las provincias en sus negociaciones salariales. "La paritaria también es un condicionante para los presupuestos y también para las universidades nacionales. Al no existir la paritaria, directamente no hay ningún dato de referencia", indicó.

Y añadió: "En la paritaria nacional se establece de cuánto sería el incentivo docente, que el gobierno de Milei dejó de pagar. No está cumpliendo con la ley, no está enviando los fondos para las cajas no transferidas, no envía los fondos para infraestructura, no envía los fondos para capacitación e información, y no envía los fondos para transporte. Por lo tanto, todo está ligado con distintas leyes que se ponen en juego en la paritaria nacional".

Las asambleas informativas en las escuelas de Córdoba seguirán el jueves y el lunes se realizará la de delegados departamentales, donde se decidirá la postura del gremio ante la propuesta provincial.

Pese a estar descartado un conflicto en Córdoba de cara al inicio de clases, Cristalli dijo que el gremio podría plegarse a Ctera en caso de lanzar una protesta a nivel nacional.

Entrevista de Miguel Clariá.