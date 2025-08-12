Ola de calor extrema en España: alerta por incendios y evacuaciones

La ola de calor en España provoca una grave situación de incendios en diversas regiones, por lo que el ministerio del Interior declaró la pre-emergencia en el país.

Las localidades más afectadas son León, Galicia, Cádiz y Madrid.

En Tres Cantos y en San Sebastián de los Reyes, en cercanías de Madrid, el incendio consumió más de 1.000 hectáreas, forzando la evacuación de más de 2.000 personas. En ese marco, se reportó el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 50 años, que intentó salvar a caballos en un centro hípico.

Luis Serrano, portavoz de emergencias de Madrid, informó en Cadena 3 que algunos evacuados de Soto de Viñuelas podrán regresar a sus hogares, aunque las autoridades permanecerán vigilantes en cuanto a las condiciones de seguridad necesarias para el regreso completo.

Además, el incendio en León afectó al espacio natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, y provocó la evacuación de pueblos enteros, generando preocupación entre los habitantes. En otras áreas, incluso las playas de Huelva están en riesgo de incendio.

La ola de calor se caracteriza por prolongadas jornadas de altas temperaturas y noches sofocantes, fatigando a la población. El incendio en Las Médulas presenta cinco focos simultáneos, lo que sugiere intencionalidad detrás de este desastre.

A medida que la situación se desarrolla, la comunidad permanece atenta a las medidas de emergencia.

Informe de Chema Forte.