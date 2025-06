Neonatal: la mamá de una beba describió el ambiente violento dentro del hospital

Justine Bustamante, madre de Francesca, una de las bebas que sobrevivió al ataque con potasio en el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba, rompió el silencio para relatar la traumática experiencia que vivió durante su internación.

En una entrevista con Cadena 3, Justine describió un entorno de extrema violencia obstétrica y negligencia que marcó su paso por el hospital, dejando heridas emocionales que aún no cierran.

"Es algo que no lo terminás de entender nunca", confesó Justine, con la voz cargada de indignación y dolor. Desde el momento en que ingresó al hospital con trabajo de parto, se enfrentó a un trato deshumanizado. "Cuando entro a la sala para prepararme con mi trabajo de parto, me dejaron sola, no me dejaron que subiera nadie conmigo", relató.

La situación empeoró cuando, a pesar de los intensos dolores, el personal le ordenó caminar hasta la sala de parto. "Me dijeron, 'bájate, anda caminando', como si nada. Imagínense yo con un dolor que no podía ni caminar porque no aguantaba más", agregó.

El calvario continuó tras el nacimiento de Francesca. Justine fue obligada a bajar de la cama y caminar nuevamente, a pesar de su estado crítico. "Me desmayé porque el dolor que tenía era inaguantable", recordó, visiblemente afectada. La madre describió un ambiente de "mucha violencia, muchísima violencia", donde el trato recibido fue inhumano. "Yo creo que ni un animal sufrió de la forma en que nosotros le hicimos", sentenció.

Justine también rememoró el sufrimiento compartido con otras madres, como Damaris Bustamante, quien también estaba en la sala de espera. "Era un grito porque no aguantábamos más. Escuchar cómo Damaris gritaba, cómo se había caído al piso, fue horrible", relató, evidenciando la falta de atención y empatía del personal médico. "No se termina de entender porque los médicos estaban preparados para esto y sin embargo hicieron todo mal, todo mal. Desde que entras hasta que me fui, fue todo mal", afirmó.

A pesar de la gravedad de los hechos, Justine destacó que su hija Francesca se encuentra en perfectas condiciones de salud. "Ella, gracias a Dios, está súper bien, no tiene ningún tipo de secuela”, expresó con alivio. Sin embargo, la ausencia de explicaciones o disculpas por parte de las autoridades del hospital sigue siendo una herida abierta. "Nunca, por lo menos en mi caso, tuve una llamada de nadie para preguntar cómo estaba mi hija. Nadie nos explicó nada", denunció.

"Ojalá estos hospitales cambien, porque no es forma de tratar a una persona como un animal para ir a tener a su hijo", concluyó Justine.

Entrevista de Miguel Clariá, Juan Federico y Francisco Centeno.