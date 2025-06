Papá del primer bebé asesinado en el Neonatal pidió "justicia total, no parcial"

Raúl Calderón, padre de Francisco Calderón, el primer bebé asesinado en el Hospital Neonatal, habló en Cadena 3 tras el fallo judicial que condenó a cadena perpetua a Brenda Agüero.

"No estuvimos de acuerdo con las condenas que dio el fiscal. Pensamos que al ser tan grave este hecho, tendrían que haber sido más graves las penas para todos", comenzó su relato. Y siguió: "A ver, no son todos responsables directos, ¿no? Brenda Agüero es la asesina serial, eso está claro, pero los otros tienen sus responsabilidades y no pueden quedar absueltos".

En ese marco, reconoció que si bien sintió un alivio tras el fallo, aseguró que la lucha continúa porque "esto no va a quedar así". "Vamos a seguir luchando porque queremos una justicia total, no parcial, total", reafirmó.

Además, Calderón criticó la actuación de Liliana Asís (exdirectora del hospital), quien "ha jugado muy sucio" en el juicio, según dijo el damnificado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A la vez, cuestionó severamente la absolución de Diego Cardozo y aseguró que la justicia "no quiso llegar hasta él". Y agregó: "Han tenido muchas falencias en todo el juicio, pero tengo fe de que en Casación se pueda llegar a dar un cambio a todo esto". En esa línea, expresó su disconformidad con el fiscal, quien alabó a Cardozo durante el juicio.

Las preguntas sobre la falta de autopsias y la presunta eliminación de datos por parte de Asís persisten y fueron cuestionados por Raúl. En efecto, mencionó que en el caso de su bebé, el médico Sergio Lynch no firmó el certificado de defunción y en su lugar "lo firmó Luján, la doctora que quedó absuelta ayer, que firmó un certificado de defunción sin saber la causa de muerte".

Raúl concluyó agradeciendo a los medios por hablar del caso. "Gracias a ustedes y a todos los medios, esto salió a la luz, porque sino esto queda en la nada", cerró.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Rodolfo Barili.