La defensa de Brenda Agüero cuestionó la perpetua y analiza una apelación

Luego de que la Justicia de Córdoba condenara a cadena perpetua a Brenda Agüero, enfermera acusada por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal, su abogado defensor, Juan Manuel Rivero, expresó su disconformidad con el fallo.

En una extensa entrevista, Rivero cuestionó la falta de pruebas concluyentes, señaló que la sentencia no fue unánime y adelantó que analizarán una apelación. Además, dejó entrever irregularidades en el proceso y evitó confirmar las denuncias de su colega Gustavo Nievas sobre presiones políticas y policiales al jurado.

Rivero manifestó que, aunque en algún momento del proceso confiaron en un resultado favorable, hacia el final percibieron que el juicio se encaminaba hacia una condena. "En algún momento confiamos. Después nos dimos cuenta de que esto iba a una condena. Estamos expectantes de la sentencia porque queremos ver cómo la Justicia explica lo que los médicos no pudieron explicar", afirmó.

Según el abogado, de los 13 casos investigados, ocho no tienen una explicación médica clara para las descompensaciones o fallecimientos, según lo declarado por los propios médicos en la audiencia. "No tienen explicación homicida", subrayó, agregando que los otros casos presentaban "muchísimas dudas".

Consultado sobre si buscarán nuevas instancias judiciales, Rivero destacó que el fallo fue por mayoría, no unánime, lo que abre la posibilidad de analizar una doble fundamentación: una en contra y otra a favor de Agüero. "No sé cómo está integrada la mayoría. Sé que no tuvo que desempatar la presidenta, pero desconozco si fue 4, 7, 3", explicó a Cadena 3, anticipando que evaluarán una casación junto a su colega Gustavo Nievas.

Sobre el estado anímico de Brenda Agüero tras la condena, Rivero señaló que no pudo hablar con ella directamente, ya que el Servicio Penitenciario la retiró inmediatamente tras la audiencia por motivos de seguridad. "Imagino que debe estar destruida, por supuesto. La familia está destrozada. No se esperaba esto", relató, tras haber dialogado con los allegados de la enfermera.

Ante la pregunta de qué pasó con los bebés fallecidos si, como sostiene la defensa, Agüero es inocente, Rivero respondió. "Algunos se descompensaron, otros no sé. Lo que sí sé es que, desde mi perspectiva, no había ninguna prueba de su participación". Insistió en que el fallo por mayoría refleja que al menos un integrante del jurado comparte su postura.

Consultado sobre las declaraciones previas de Gustavo Nievas, quien denunció en redes sociales presiones políticas y hasta policiales sobre el jurado popular, Rivero evitó confirmar estas acusaciones, pero no las desmintió: "No sé si hubo presión política o no. Creo que hubo un momento en que el proceso nos favoreció, pero sobre el final hubo circunstancias que analizaremos en nuestra casación".

Además, señaló arbitrariedades durante el juicio, como la insistencia en que Agüero diera su última palabra tras el testimonio de las madres, sin permitirle hablar en privado con sus abogados. "Hubo muchas cuestiones que me llevaron a pensar que vería una sentencia", añadió.

Respecto a la posibilidad de denunciar las supuestas presiones mencionadas por Nievas, Rivero se limitó a decir que consultará con su colega y evaluarán los pasos a seguir. "Tenemos que ver el sistema. Ha habido cosas", afirmó, sin entrar en detalles.

Entrevista de Miguel Clariá, Juan Federico y Francisco Centeno.