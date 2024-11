Lospennato defiende la Ley de Ficha Limpia como clave para la democracia

La diputada del PRO, Silvia Lospennato, explicó en Cadena 3 que el proyecto de ficha limpia data desde 2016, pero que muchos lo interpretaron como un ataque directo a Cristina Kirchner. Por el contrario, Lospennato aclaró que la iniciativa se inspira en la experiencia de Brasil, donde 1.600.000 ciudadanos juntaron firmas para regular la política en materia de corrupción.

En ese sentido, indicó que su proyecto ha evolucionado y ha sido presentado varias veces, logrando en ocasiones el despacho de comisión. No obstante, lamentó que "no lograron reunir las 129 voluntades para que la política se regule a sí misma y diga, la misma política diga, no quiero corruptos, condenados, sentados al lado mío en el Congreso".

Sobre la falta de tiempo en Diputados para discutir el proyecto, la diputada mencionó que el presidente de la Cámara, Martín Menem, "nunca da prórrogas".

Lospennato reiteró su fe en la palabra del presidente y en la necesidad de avanzar en este proyecto que considera fundamental para la democracia. Para ello, el gobierno debería convocar a sesiones extraordinarias para avanzar con el tema.

"Él dijo que quería ficha limpia, nos lo dijo a todos los argentinos. Yo creo en la palabra presidencial, así que espero que si faltaron esfuerzos, se hagan todos los posibles para que la semana que viene tengamos Ley de Ficha Limpia, porque hasta ahora siempre cumplió con todo lo que prometió", manifestó.

Finalmente, recordó que el artículo 36 de la Constitución establece que quienes se enriquezcan a costa del Estado no pueden acceder a cargos electorales. "Si no avanzamos con ficha limpia, en 2025 vamos a volver a ver corruptos en las listas electorales", advirtió.

Entrevista de Miguel Clariá