La tormenta de Santa Rosa deja evacuados y daños en el sudeste de Córdoba
El fin de semana, la tormenta de Santa Rosa afectó varias localidades del sudeste de Córdoba, dejando evacuados y declarando emergencia hídrica en Cruz Alta.
01/09/2025 | 06:57Redacción Cadena 3
FOTO: La abundante agua caída anegó vastas zonas rurales el sudeste provincial.
La tormenta de Santa Rosa afectó este fin de semana varias localidades del sudeste de la provincia de Córdoba y dejó varios evacuados.
Roberto Schreiner, titular de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, actualizó la situación de los afectados: “En Los Surgentes hay 11 personas evacuadas, mientras que en Cruz Alta, una familia permanece en situación similar. En Marcos Juárez, se registran 9 evacuados y en Luque, 2 familias también han sido evacuadas debido a la situación crítica”.
Video. La tormenta de Santa Rosa afectó el sudeste de Córdoba
Show de Gigantes
“Hay un trabajo de coordinación impresionante” entre los ministros, intendentes y bomberos voluntarios, mostrando la solidaridad de la comunidad en estos momentos difíciles”, destacó el funcionario.
Los trabajos de asistencia se han llevado a cabo de manera mancomunada entre las municipalidades de Marcos Juárez, con la intendente Sara Majorel; el intendente de Cruz Alta, Agustín González; Defensa Civil, Recursos Hídricos y Desarrollo Social de la Provincia junto a los Bomberos voluntarios de Marcos Juárez, Cruz Alta y Los Surgentes.
Fuerte temporal. Cruz Alta, la más afectada por las lluvias en Córdoba: cayeron 330mm en 24 horas
El intendente Agustín González habló con Cadena 3 y explicó que 30 familias debieron ser asistidas y que se declaró la emergencia hídrica en la localidad.
Schreiner indicó además que a pesar de los inconvenientes, los servicios públicos se están restableciendo. En Cruz Alta, solo quedan dos manzanas sin energía eléctrica, y en el resto de las localidades se han normalizado los servicios. La situación se mantiene bajo monitoreo constante y se espera que las actualizaciones continúen a medida que se evalúe el impacto de la tormenta.
