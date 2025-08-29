En vivo

La Municipalidad de Orán se hará cargo de reparar las rutas nacionales 50 y 34

El intendente, Baltasar Lara Gros, detalló en Cadena 3 que los plazos de la obra son de cuatro meses, con un presupuesto de más de 2.000 millones de pesos aportado por Vialidad Nacional.

29/08/2025 | 09:27

FOTO: El intendente de Orán, Baltasar Lara Gros.

El intendente de Orán, Baltasar Lara Gros, confirmó que el municipio realizará un bacheo profundo de las rutas nacionales 50 y 34.

La Ruta Nacional 50, en el tramo Orán-Pichanal, es una autopista relativamente nueva. Se construyó durante varios años, desde 2008, y varias partes deterioraron de manera abrupta.

"Los baches son demasiado profundos, en algunos sectores la carpeta asfáltica estaba muy deteriorada", indicó Lara Gros a Cadena 3. Después de varios reclamos por parte de un grupo de vecinos, se llamó a licitación para el bacheo profundo de esta autopista.

La Municipalidad, junto con el consorcio de pavimentación de otros municipios del departamento, se presentó a esa licitación y ya comenzó a ejecutarse la obra.

El intendente detalló que los plazos de la obra son de cuatro meses, con un presupuesto de más de 2.000 millones de pesos aportado por Vialidad Nacional.

Lara Gros explicó a la emisora que se está cambiando la base y compactando, lo que era una de las grandes deficiencias en la ejecución anterior. "Es una ruta muy utilizada, no solo para el lado de la frontera, sino para una actividad agropecuaria", destacó.

El intendente consideró que "es un desafío enorme para nosotros ejecutar esta obra" y se busca lograr un impacto económico importante. "Es una obra muy esperada", concluyó.

Además, resaltó la colaboración del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Salta en este proyecto.

Informe de Elisa Zamora.

