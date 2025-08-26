Una travesía de fe: peregrinan en bicicleta desde Concordia hacia Salta

Un grupo de tres ciclistas peregrinos, Alejandro Ferreira, Gisela Díaz Ramos y Ricardo Torres, partió desde Concordia, Entre Ríos, con destino al Santuario del Señor y Virgen del Milagro en Salta.

El viaje, que comenzó el 20 de agosto, abarca aproximadamente 1.450 kilómetros, atravesando varias provincias argentinas.

El grupo se encuentra actualmente en La Verde, Chaco, tras haber cruzado el puente que une Corrientes con esa provincia.

El objetivo del viaje no sólo es llegar al santuario, sino también ayudar a un merendero en Salta, ubicado a cinco kilómetros del peaje de Cabezas del Buey.

Gisela, esposa de Alejandro, se unió al viaje no sólo para acompañarlo, sino también para vivir la experiencia. “Siempre estuve en una llegada de él. Quería experimentarlo por mi propia manera”, dijo. Ambos reconocen que la preparación física es esencial, aunque su entrenamiento se realiza en ruta debido a sus trabajos como independientes.

“No es para chiste decir que todos deberían de prepararse, si salen a hacer una travesía como ésta”, advirtió Gisela.

A pesar de las dificultades iniciales como lluvia y viento en contra, el grupo mantiene un buen promedio de kilómetros diarios, con un registro de hasta 150 kilómetros en un solo día.

El regreso a casa está programado en avión, desde Salta hasta Buenos Aires, y, luego, en auto hasta Concordia. “Es imposible no llevar provisiones, porque a veces nos tocan rutas en que no hay nada”, explicó Gisela sobre la carga de sus bicicletas.

El grupo invita a seguir su travesía a través de las redes sociales bajo el nombre “Locos por la Bici hacia el Milagro”.

“Uno de acá se va espiritualmente recargado”, concluyó Gisela, destacando la importancia de su misión y el apoyo recibido en el camino.

Entrevista de "Turno Noche al Cuadrado".