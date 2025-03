La asamblea provincial de UEPC define si acepta o no la propuesta del Gobierno

El secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Roberto Cristalli, compartió su perspectiva sobre las negociaciones paritarias con el Gobierno provincial.

Cristalli destacó que la aceptación de la propuesta final dependerá de la Asamblea Provincial del gremio y sostuvo que "siempre nosotros somos muy democráticos y debatimos en lo gran máximo que discute y analiza el contexto".

Según el dirigente, "19 departamentos de los 26 traen la aceptación, eso muestra una tendencia", aunque aclaró que el debate interno es fundamental para llegar a una decisión.

La propuesta actual incluye varios puntos clave que fueron discutidos en la asamblea anterior. "Si bien, como siempre, en todas las negociaciones no se consigue el 100%, esta última propuesta contiene absolutamente todos los puntos que fueron planteados por la Asamblea", afirmó Cristalli a Cadena 3.

Entre los puntos destacados de la propuesta, se encuentra la inclusión de los 100.000 pesos que no se habían cobrado el año anterior, la continuidad del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) hasta enero, y la solicitud de un adelanto de pauta salarial. "Está garantizado el blanqueo, tal cual lo pedíamos con un mes específico de cuándo se va a producir y cómo", agregó.

Además, Cristalli explicó que la propuesta tiene un impacto positivo en los jubilados, mejorando la base de cálculo de la jubilación y garantizando aumentos en las asignaciones familiares. "El aumento de las asignaciones familiares por un piso del 45% a partir de mayo está garantizado", indicó.

En respuesta a las inquietudes sobre la recuperación de poder adquisitivo, Cristalli aseguró que la recuperación se da de dos maneras. "Primero, se adelanta pauta y se garantiza el recupero de poder adquisitivo". También destacó que el blanqueo tiene un efecto acumulativo que beneficiará a los docentes.

"Hay optimismo (en llegar a un acuerdo). De cualquier manera somos muy respetuosos nosotros de nuestros órganos máximos, la Asamblea de Departamentales tiene que sintetizar", concluyó.

Además, confirmó que aún está en discusión los descuentos que la Provincia puede realizar por otras jornadas de protesta.

En tanto, la UEPC Capital rechazó nuevamente la propuesta salarial enviada por el Gobierno de Córdoba la semana pasada.

En diálogo con Cadena 3, el titular de la UEPC capitalina, Franco Boczkowski, expresó que la propuesta "no recupera el salario perdido" y "no apunta a una recomposición salarial que saque a la docencia del estado de pobreza en el que se encuentra". "No está eso en la propuesta y uno lo puede ver con números", afirmó.

El principal cambio en la propuesta es el adelanto de inflación del mes siguiente, según el sindicalista. El Gobierno plantea un 7% de actualización salarial a los docentes, cifra que Boczkowski criticó. "¿Ese 7% dónde está? La inflación acumulada de enero y febrero ya alcanza el 6%, lo que significa que el adelanto de inflación representa sólo un 1% de recuperación salarial".

Además, Boczkowski señaló que la inflación en alimentos y bebidas, en la que los docentes gastan su salario, es del 7,6% en Córdoba. "Es decir, más de lo que el gobierno le va a dar de actualización salarial a los docentes", subrayó, indicando que se trata de un planteo de pérdidas salariales.

En el interior de Córdoba, algunos departamentos están aprobando la propuesta, pero la asamblea de delegados del capital y otros departamentos, como Río Cuarto y Punilla, resolvieron rechazarla. "La propuesta no es suficiente y hay que profundizar la lucha", sostuvo Boczkowski.

El gremio convocó a delegados provinciales y docentes para resolver la continuidad de las medidas y los reclamos. La decisión final sobre la propuesta se tomará este martes en la asamblea provincial, en la que se definirá si se acepta o no.

Informe de Gonzalo Carrasquera. Entrevista de Luis Fernández Echegaray.