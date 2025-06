La abogada de la familia Macarrón habló de la serie del crimen de Nora Dalmasso

El próximo 19 de junio, Netflix estrenará el documental "Las mil muertes de Nora Dalmasso", una producción que promete abordar desde una nueva perspectiva el caso del brutal asesinato de Nora Dalmasso, ocurrido en 2006 en Río Cuarto y que aún permanece impune.

La doctora Mariángeles Mussolini, abogada de la familia Macarrón, dialogó con Cadena 3 sobre el proyecto y destacó su objetivo principal: reivindicar la imagen de Nora y visibilizar el sufrimiento de su familia, que durante 18 años enfrentó una revictimización constante y un proceso judicial plagado de irregularidades.

"La idea de la serie es cambiar el paradigma, contar la historia desde otro lugar, desde el dolor de la familia y la reivindicación de Nora, que ya no puede defenderse", afirmó Mussolini. La abogada, quien fue convocada para participar en el proyecto aunque no aparece entrevistada en esta etapa debido a la situación judicial, subrayó que el documental no surge de la iniciativa de la familia, sino que esta fue invitada a participar por la productora. "La intención es mostrar en un solo lugar todo el sufrimiento que atravesaron, algo que durante estos años se vio de manera fragmentada en los medios", explicó.

El caso Dalmasso, que conmocionó a la sociedad argentina, no solo dejó un crimen sin resolver, sino que también expuso a la familia Macarrón a un calvario mediático y judicial. Marcelo Macarrón, viudo de Nora, fue acusado de su asesinato en un escenario que Mussolini calificó de "surrealista". "Hemos enfrentado niveles insuperables de locura judicial", lamentó la abogada.

El documental, dirigido por el británico Jamie Crawford, quien vivió un año en Río Cuarto en los años '90, busca reflejar esta realidad y mantener vivo el interés social en una causa que, según Mussolini, generó gran atención.

Crawford, casado con una argentina, se conectó con la historia desde un lugar personal, lo que lo llevó a liderar este proyecto que comenzó a gestarse el año pasado, mucho antes de los últimos avances judiciales.

A nivel judicial, la causa se encuentra en un momento crítico. El último fiscal a cargo logró un avance significativo al identificar el ADN encontrado en la bata con la que se dio muerte a Nora, que pertenecería al parquetista Roberto Bárzola, que trabajaba en la casa de la víctima.

Sin embargo, el tiempo juega en contra: la causa está en riesgo de prescribir, lo que podría consagrar la impunidad. "Estamos luchando para que no prescriba. El juez de control no dio lugar a la extinción de la acción penal, pero nos dejó en un limbo, pidiendo que se siga buscando la verdad", detalló Mussolini.

Ante las especulaciones en redes sociales que sugieren que el documental podría tener fines lucrativos, Mussolini fue contundente: "No hay dinero en juego. Esto no es una cuestión económica, y pensar que la familia busca lucrar con una muerte tan violenta como la de Nora, con una violación y un asesinato, es no tener empatía".

Según la abogada, los documentales de este tipo no manejan grandes presupuestos y el interés de la familia radica únicamente en contar su verdad y mostrar el dolor que atravesaron durante casi dos décadas.

"Es la primera vez que la familia da su testimonio desde este lugar. Eso es lo más real que se puede mostrar", concluyó Mussolini.

Entrevista de Miguel Clariá.