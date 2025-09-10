Karina Milei viaja a Tucumán para el lanzamiento de LLA en la provincia

Karina Milei llega el jueves a Tucumán para encabezar el acto de lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza en la provincia, en la antesala de las elecciones nacionales del 26 de octubre. Su arribo enmarca una jornada de actividad política que el espacio utiliza para reforzar su presencia territorial y consolidar el apoyo hacia sus candidatos locales.

El encuentro tendrá entre sus oradores principales a los candidatos a diputados nacionales Federico Pelli y Soledad Molinuevo, quienes lideran la lista de La Libertad Avanza en Tucumán. Ambos expondrán la agenda y las propuestas que la fuerza plantea para la próxima gestión legislativa. Además, buscan movilizar a la militancia y a los votantes indecisos en una provincia donde la disputa por bancas nacionales suele definirse por márgenes ajustados.

A la comitiva se sumarán figuras del entorno político del espacio, como Martín Menem y Lisandro Catalán. Ellos arribarán a la provincia para acompañar el acto, lo que responde a la estrategia de mostrar unidad nacional del frente y aportar respaldo institucional a los postulantes locales.

Durante el evento, se llevarán a cabo actividades de campaña y reuniones con dirigentes provinciales.

Informe de Rosalía Cazorla.