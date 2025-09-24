Investigan en Mendiolaza a un funcionario que habría entregado carnets truchos

Un empleado municipal Mendiolaza, con más de diez años de servicio, se encuentra bajo investigación por presuntamente facilitar carnets de forma ilegal. La intendenta Adela Arning fue quien presentó la denuncia, que ahora está en manos de la Justicia.

La irregularidad fue descubierta el 30 de julio, cuando se observó al trabajador asistiendo a varias personas en el proceso de cambio de domicilio, un requisito esencial para obtener la licencia de conducir en Mendiolaza. Según la denuncia, el empleado habría ofrecido su propia dirección para que otros pudieran fijar residencia en la localidad y así conseguir el carnet de conducir.

El caso se encuentra bajo secreto de sumario y la Unidad de Delitos Económicos está a cargo de la investigación. Mientras tanto, el empleado fue apartado de sus funciones habituales y se le asignaron otras tareas dentro del municipio, a la espera de que la causa avance.

La intendente Arling confirmó en diálogo con Cadena 3 que se detectaron maniobras sospechosas. "En principio, lo que hemos denunciado son 50 licencias, pero en una investigación más profunda, entendemos que desde 2019 hay alrededor de 175 casos relacionados con este domicilio y otros 10 más con situaciones similares", indicó.

La intendente explicó que este empleado es delegado sindical y acompañaba a personas para que realizaran el trámite de cambio de domicilio, facilitando así el acceso a las licencias.

"Detectamos movimientos extraños en el registro civil. Este empleado ofrecía domicilios de Mendiolaza a quienes no residían en la localidad, lo que les permitía gestionar el carnet de conducir", agregó la intendente. La investigación se encuentra bajo la supervisión de la Fiscalía de Delitos Económicos, que ya realizó allanamientos en 20 domicilios de la zona.

"Hemos presentado pruebas a la Justicia, pero aún no hay imputaciones formales contra el empleado. La Justicia está evaluando la situación y nos solicita más información", afirmó Arling. En cuanto a los ciudadanos que obtuvieron licencias de manera irregular, la intendente consideró que podrían estar involucrados, ya que al declarar un domicilio falsean la verdad.

"Cuando convocamos a los sindicatos, hubo confusión y enojo, ya que muchos pensaban que estas prácticas eran comunes. Les explicamos que no estaban bien y que había que transformar la administración. Como el sospechoso es delegado sindical no podemos tomar medidas, tiene protección sindical", añadió la intendente, quien también destacó los problemas que enfrentó desde que asumió el cargo, incluyendo deudas acumuladas y problemas de gestión.

"Nuestro compromiso con la honestidad y la transparencia es firme. No permitiremos este tipo de irregularidades en nuestra administración", concluyó Arling.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray y Guillermo López.