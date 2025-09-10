Inseguridad en el centro: hoy habrá una reunión con los equipos municipales

El secretario de Política Social y Desarrollo de la Municipalidad de Córdoba, Raúl La Cava, habló sobre los problemas que enfrenta la ciudad en relación con las personas en situación de calle y la seguridad urbana.

El funcionario destacó el trabajo que realiza el municipio desde 2020 para abordar esta problemática social, que muchas veces se cruza con cuestiones policiales y judiciales.

La Cava explicó a Cadena 3 que la Municipalidad gestiona casos de personas que llegan a Córdoba buscando oportunidades laborales, pero que, al no encontrarlas, quedan en situación de vulnerabilidad. “En lo que va del año, hemos gestionado 264 pasajes a Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, de personas que vienen a probar suerte y quedan varadas”, afirmó.

Estas personas, según el secretario, no siempre están en situación de calle por consumo de sustancias o abandono, sino que muchas veces se quedan sin recursos tras no conseguir empleo.

El funcionario también abordó las críticas sobre alojamientos no habilitados en el centro de la ciudad, aclarando que el municipio no tiene convenios con hoteles o espacios similares. "Cuando el abordaje es social, con trabajadoras sociales y abogados, se busca un refugio momentáneo para trabajar el caso, no de forma permanente", señaló.

/Inicio Código Embebido/

Radioinforme 3 Preocupación. Vecinos y comerciantes del centro de Córdoba reclamaron contra la inseguridad Ana Calsina, propietaria del hotel Viñas de Italia, expresó su preocupación y declaró que ya se recolectaron 800 firmas en poco tiempo para presentar un reclamo al intendente Daniel Passerini.

/Fin Código Embebido/

Además, destacó que en 2020 el programa municipal atendió a 525 personas, mientras que en 2024 fueron 2.021 y, en lo que va de 2025, ya se atendieron 2.113 casos. Actualmente, el municipio aloja a 297 personas, incluyendo 16 familias con menores, a quienes se les brinda apoyo en áreas como infancia, educación y salud.

Sobre la problemática de la inseguridad y el consumo de drogas, particularmente el “pipazo”, La Cava reconoció su impacto: “Más del 70% de las 200 personas que siguen en situación de calle están vinculadas a un consumo que genera pérdida de tiempo y espacio”. Sin embargo, aclaró que no todos los casos se resuelven con alojamiento, ya que muchas veces se requiere intervención judicial para internaciones compulsivas. “No podemos obligar a una persona a salir de la calle, porque tienen derechos”, enfatizó.

El secretario también respondió a las preocupaciones de comerciantes y vecinos sobre la degradación del centro, especialmente cerca de la terminal de ómnibus y la Casa de Gobierno. "Entiendo a los comerciantes. No es que no quieran ayudar, pero la situación los desborda", dijo. En este sentido, anunció que hoy a las 15 horas se realizará una reunión con equipos municipales, la Cámara de Comercio, la Policía y el área de seguridad para abordar el tema de manera integral, incluyendo la habilitación de lugares y el refuerzo de infraestructura como el alumbrado.

Finalmente, La Cava lamentó que la problemática no se limita al centro, sino que se extiende a la periferia. "El mapa de calor que tenemos en la Secretaría muestra que muchas personas que ya no están en el centro se desplazaron a la periferia", indicó, subrayando la complejidad de un problema que combina vulnerabilidad social, salud mental y delincuencia.

Entrevista de Miguel Clariá.