Ferrero sobre la Unicameral: "El oficialismo no quiere discutir"

En los últimos seis meses la Unicameral de Córdoba apenas celebró 9 sesiones y aprobado 13 leyes.

El oficialismo acusa a la oposición de impedir el gobierno, mientras que la oposición sostiene que el oficialismo hace lo posible para evitar las sesiones debido a la falta de números.

El presidente del bloque oficialista, Miguel Siciliano, declaró: "Tenemos una oposición que se opone a todo, están acá para obstruir al gobierno". Por otro lado, Alejandra Ferrero, presidenta del interbloque Juntos por el Cambio, refutó estas afirmaciones y señaló numerosos proyectos propuestos por su bloque que no han sido discutidos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ferrero criticó al oficialismo por no querer debatir temas importantes como el aumento de facturas de EPEC y los jubilados viviendo bajo la línea de pobreza. También cuestionó la afirmación del gobierno sobre un superávit provincial de casi 100.000 millones de pesos y argumentó que esto es parte de "un relato mentiroso".

"Es un oficialismo que no quiere que se discuta, que no quiere que se debata en este recinto. Es un oficialismo sordo que no quiere hablar, no quiere hablarle a la sociedad y no quiere discutir los temas que le aquejan a la sociedad", analizó Ferrero.

En respuesta a las preocupaciones sobre el funcionamiento limitado de la Unicameral, Ferrero aseguró que se está trabajando en más proyectos en comisiones fuera del recinto. Sin embargo, advirtió sobre las restricciones impuestas por las modificaciones recientes al reglamento.

"Lamentablemente los números de leyes no han sido los que quiere la oposición. Terminan teniendo una mayoría con la que aprueban lo que quieren y hablan de lo que quieren", planteó Ferrero. No obstante, y pese a ese escenario manifestó que "la oposición siempre se la ha rebuscado para formar una agenda" y que "se hable de los jubilados, se hable de los docentes".

"El paro del otro día habla de la falta de compromiso de un gobierno que es sordo frente a los educadores", analizó.

Entrevista de Miguel Clariá