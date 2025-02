Experto en seguridad informática: "Milei no puede alegar desconocer las cripto"

El abogado y experto en seguridad informática, Andrés Piazza, explicó a Cadena 3 algunos puntos claves para entender el escándalo en el que se vio involucrado Javier Milei al promocionar un token llamado $LIBRA.

Consideró que este accionar del presidente “es un problema grave pero no constitutivo de la administración pública”.

Hasta el momento hay 112 denuncias penales contra el mandatario.

Al respecto, Piazza remarcó que en el mismo momento en que el presidente realizó el tuit, se creó esta moneda digital que llevó a un grupo de personas a transaccionar millones de dólares y señaló $LIBRA no tiene sitio web propio, sino que el único enlace de cabecera fue la publicación de Milei.

“Antes del tuit no había moneda, y sin el tuit no había inversiones. Esto que me parece central. Pero yo no puedo decir que él estaba personalmente involucrado”, indicó el abogado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Si bien todavía no se puede afirmar si el presidente cometió un delito, para Piazza hay elementos que sugieren que tuvo algo de responsabilidad y no puede alegar desconocimiento sobre las cripto. "Él había tenido reuniones con quienes lanzaron esta iniciativa... hay conexiones personales", recordó.

Por otra parte, indicó que es difícil que el mandatario se respalde en “la falta de conocimiento” y consideró que “todavía es ostensible la imprudencia”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Finalmente advirtió que “si Argentina tiene consensos a partir de la administración de Milei, los puede cuidar independientemente de este hecho, de este acto”. “No me parece que sea algo constituyente del gobierno”, expresó.

No obstante, concluyó opinando, que lo sucedido sí amerita una responsabilidad penal.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"No tenía nada que hacer haciendo esta publicación y al mismo tiempo la ley de ética pública prohíbe que lo hiciera con cualquier emprendimiento privado. Yo sí creo que hay una responsabilidad penal, que obviamente no soy penalista y estoy esperando ver cómo se ponen las demás piezas del rompecabezas, pero es algo muy grave y ostensible sin dudas", cerró.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá