El drástico cambio de Mercedes Oviedo, la compañera de Nico Vázquez en Rocky

La actriz Mercedes Oviedo compartió su drástico cambio de look con sus seguidores en redes sociales, tras una avalancha mediática producida por su vínculo con Nicolás Vázquez, a quién se la asoció emocionalmente, luego de la separación de Gimena Accardi.

A pesar de no sentirse cómoda con un perfil mediático, la coprotagonista de Rocky se enfrentó a los medios y negó todos los rumores: “Me manejo libremente, y yo no voy a cambiar mi actitud y mi manera de ser por estar cuidándome de nada porque no tengo nada que esconder”.

La frase llegó tras la exposición de un video en donde se la vio abrazada a Vázquez mientras bailaba en una fiesta. Aunque el ojo de la tormenta parecía haber quedado atrás, la intérprete volvió a ser noticia tras una imagen de su cambio estético.

Aunque parezca un gesto pequeño, tiene un gran significado en el rostro de Oviedo quien se hizo un trabajo de lashista en cejas y pestañas. Según se pudo ver en su posteo de Instagram, “Mechi” se realizó un laminado de cejas y lifting de pestañas.