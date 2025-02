El Gobierno permitirá que las jubilaciones se calculen según los años de aporte

FOTO: Jubilaciones: el gobierno anunció que no renovará la moratoria previsional

El titular de ANSES, Mariano de los Heros, confirmó la posibilidad de una reforma previsional en Argentina, centrada en dos aspectos clave: el aumento de la edad jubilatoria y la proporcionalidad de los aportes. Durante una entrevista en el canal TN, de los Heros afirmó que "cambiar la edad solamente no tiene sentido" y destacó la necesidad de una reforma integral.

Quienes no alcanzaron los 30 años de aportes podrían acceder a una “Prestación de Retiro Proporcional".

El funcionario también anunció que la moratoria previsional no será renovada al vencer el próximo 23 de marzo porque "quien no llega a los 30 años de aportes no tiene derecho a una jubilación pero sí a una pensión". Se trata de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que se tramita a partir de los 65 años, con un haber equivalente al 80% de la jubilación mínima y sin derecho a pensión por viudez.

De los Heros dijo también que se busca discutir el régimen previsional, porque el sistema "está quebrado". En este marco, el Gobierno buscaría eliminar o cambiar algunos regímenes jubilatorios especiales, como el de docentes nacionales, docentes universitarios nacionales, investigadores científicos, Servicio Exterior, Luz y Fuerza y Poder Judicial.

Actualmente, la edad mínima para acceder a la jubilación es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, con el requisito de 30 años de aportes. La moratoria previsional permite a mujeres de entre 50 y 60 años y a hombres de entre 55 y 65 completar los aportes faltantes para acceder a una jubilación.

El 95% de todos los jubilados que se han jubilado por moratoria, cobran la mínima. En tanto que hay nueve millones de jubilados, de los cuales seis millones entraron sin completar los 30 años de aportes vía moratoria.

El promedio de los años que compran por moratoria está arriba de los 25. Es gente que ha aportado cinco años y los 25 años restantes lo compran a un precio vil. Con lo cual hay un estímulo negativo a la formalización.

La propuesta sería que en adelante se jubilen al igual que el resto de las jubilaciones y pensiones, en torno del 60/65% del sueldo actualizado de los últimos 10 años, lo que implica una reducción muy fuerte de los haberes para las nuevas jubilaciones.

Las cifras del sistema previsional

Del total de beneficiarios del sistema previsional, 5.666.805 corresponden a jubilaciones y 1.712.673 a pensiones.

De esos totales, 4.019.661 tienen beneficios por moratoria o plan de pago de deuda previsional y 3.359.817 son beneficios contributivos puros.

Más de la mitad cobran la jubilación mínima.( $ 273.086 más $ 70.000 de bono).

Además, 1.835.063 son beneficios no contributivos, como Pensiones por discapacidad, madres de 7 o más hijos o y 1.835.063 son beneficios no contributivos.

En tanto, los aportantes suman más de 13 millones, de lo que se desprende que más de 7 millones se desempeñan en la informalidad.