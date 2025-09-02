El avión de Úrsula von der Leyen aterrizó sin GPS: acusan a Rusia de "sabotaje"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, descendió el lunes de un helicóptero tras inspeccionar la frontera entre Lituania y Bielorrusia. Durante su gira por la región, un avión que la transportaba experimentó interferencias en su sistema de navegación mientras sobrevolaba Bulgaria.

La aeronave se dirigía a Plovdiv el domingo por la tarde cuando perdió las ayudas electrónicas de navegación en la aproximación al aeropuerto, lo que obligó al piloto a aterrizar utilizando mapas de papel.

Un funcionario europeo, citado por el Financial Times, indicó que "todo el área del aeropuerto se quedó sin GPS". Después de una hora de maniobras, el piloto decidió descender manualmente con ayuda de cartas analógicas. El funcionario añadió que "fue una interferencia innegable". La Autoridad de Servicios de Tráfico Aéreo de Bulgaria confirmó el incidente y advirtió que desde febrero de 2022 había habido un notable incremento en los episodios de interferencia GPS y suplantación de señal (spoofing).

Estas prácticas solían emplearse con fines militares, pero cada vez más se utilizaban para interrumpir la vida civil. La Comisión Europea también reconoció lo ocurrido. Arianna Podestà, vocera de la Comisión, declaró: "Hubo interferencia en el GPS, pero el avión aterrizó sin problemas en Bulgaria". Podestà agregó que las autoridades búlgaras sospechaban que esto se debió a una flagrante interferencia por parte de Rusia y subrayó la urgencia de la misión que von der Leyen estaba llevando a cabo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Kremlin negó cualquier implicación. Dmitri Peskov, vocero del Kremlin, respondió al Financial Times afirmando: "Su información es incorrecta". En una entrevista con el canal público BNT, el ministro del Interior búlgaro, Daniel Mitov, descartó la posibilidad de un ciberataque al sistema GPS durante el aterrizaje del avión. Mitov indicó que el Departamento de Ciberdelincuencia del Servicio de Prevención del Crimen Organizado (Gdbob) investigaría si se trataba de un ciberataque y concluyó que "podemos afirmar categóricamente que no es así; no se trata de un ciberataque".

Las autoridades europeas alertaron que el aumento de interferencias atribuidas a Rusia podría provocar un desastre aéreo al dejar prácticamente "ciegos" a los aviones comerciales en pleno vuelo. Según la Comisión Europea, Europa es la región más afectada del mundo por este fenómeno, con numerosos casos registrados en el mar Báltico y en países del este como Finlandia, Letonia, Lituania y Estonia. Trece Estados miembros elevaron este año una queja formal a Bruselas sobre este tema.

En agosto, la Oficina de Comunicaciones Electrónicas de Letonia identificó al menos tres puntos críticos de interferencia a lo largo de las fronteras con Rusia. En abril de 2024, una aerolínea finlandesa suspendió temporalmente los vuelos a Tartu tras detectar interferencias. En marzo del mismo año, un avión que transportaba al secretario de defensa británico tuvo su señal satelital interferida mientras volaba cerca del territorio ruso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La interferencia atribuida a Rusia incluye tanto interferencias como suplantaciones. La interferencia significa que una señal fuerte abruma las comunicaciones, mientras que la suplantación engaña a un receptor haciéndole creer que está en una ubicación diferente o en un período temporal distinto.

El episodio ocurrió durante una gira de cuatro días por los estados fronterizos con Rusia y Bielorrusia. Von der Leyen se encontraba en Plovdiv para reunirse con el primer ministro búlgaro, Rosen Zhelyazkov, y visitar una fábrica de municiones. En ese contexto, von der Leyen afirmó: "Putin no ha cambiado y no cambiará. Es un depredador. Solo se le puede contener mediante una fuerte disuasión".

Bulgaria se convirtió en un socio clave en el suministro de material militar a Ucrania; inicialmente aportó armamento soviético y actualmente provee artillería y otros productos fabricados por su industria defensiva.

Por otro lado, el ministro de Defensa alemán consideró prematuros los comentarios realizados por von der Leyen sobre planes para enviar soldados europeos a Ucrania. El ministro Boris Pistorius afirmó: "La Unión Europea no tiene mandato ni competencia alguna cuando se trata de posicionar soldados".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de "Chema" Forte, corresponsal de Cadena 3 en España.