Trump propone aranceles de hasta 200% a medicamentos importados, impactando costos en EE.UU.

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles a productos de casi todos los países del mundo. Se enfocó en importaciones específicas, incluyendo autos, acero y aluminio.

Pero aún no terminó.

Trump prometió imponer fuertes impuestos a las importaciones de productos farmacéuticos, una categoría que en gran medida quedó eximida de su guerra comercial. De hecho, durante décadas, los medicamentos importados pudieron ingresar a Estados Unidos libres de aranceles.

Eso comenzó a cambiar. Líderes de Estados Unidos y Europa detallaron recientemente un acuerdo comercial que incluye una tasa arancelaria del 15% sobre algunos bienes europeos que ingresan a Estados Unidos, incluidos los productos farmacéuticos. Trump amenazó con imponer aranceles del 200% más a los medicamentos fabricados en otros lugares.

“Impacto y asombro”, describió Maytee Pereira de la firma de impuestos y consultoría PwC sobre los planes de Trump para los fabricantes de medicamentos. “Esta es una industria que pasa de cero (aranceles) a la potencialidad del 200%”.

Trump prometió a los estadounidenses que reduciría sus costos de medicamentos. Sin embargo, imponer aranceles elevados a los productos farmacéuticos corre el riesgo de lograr lo contrario, interrumpiendo cadenas de suministro complejas, sacando del mercado estadounidense medicamentos genéricos baratos fabricados en el extranjero y generando escasez.

“Un arancel perjudicaría a los consumidores sobre todo, ya que sentirían el efecto inflacionario... directamente al pagar por las recetas en la farmacia e indirectamente a través de primas de seguro más altas”, escribió Diederik Stadig, economista de salud de ING, en un comentario el mes pasado, destacando que los hogares de bajos ingresos y los ancianos sentirían el mayor impacto.

La amenaza surge mientras Trump presiona a los fabricantes de medicamentos para que bajen los precios en Estados Unidos. Recientemente envió cartas a varias compañías pidiéndoles que desarrollen un plan para comenzar a ofrecer mejores precios en el país.

El mandatario republicano también mencionó que retrasará los aranceles un año o año y medio, ofreciendo a las empresas la oportunidad de acumular medicamentos y trasladar la fabricación a Estados Unidos, algo que algunas ya comenzaron a hacer.

David Risinger, analista de Leerink Partners, señaló en una nota reciente que la mayoría de los fabricantes de medicamentos ya aumentaron las importaciones de productos, pudiendo tener entre seis y 18 meses de inventario en Estados Unidos. Por su parte, David Windley, analista de Jefferies, comentó que los aranceles que entren en vigor hasta la segunda mitad de 2026 se sentirían hasta 2027 o 2028 debido a la acumulación de inventarios.

A pesar de que muchos analistas sospechan que Trump se conformaría con un arancel mucho menor al 200%, están a la espera de que se aclare si alguna política arancelaria incluirá exenciones para ciertos productos, como los medicamentos genéricos de bajo margen.

Aun así, Stadig advirtió que incluso un gravamen del 25% podría aumentar gradualmente los precios de los medicamentos en Estados Unidos entre un 10% y un 14% a medida que se agoten las reservas.

En las últimas décadas, las farmacéuticas trasladaron muchas operaciones al extranjero por menores costos en China e India y exenciones fiscales en Irlanda y Suiza. Como resultado, el déficit comercial de Estados Unidos en productos medicinales y farmacéuticos ascendió el año pasado a casi 150.000 millones de dólares.

La pandemia de COVID-19, cuando los países lucharon por conservar sus suministros médicos, subrayó los peligros de depender de otros países en crisis, sobre todo si un proveedor clave es el rival geopolítico de Estados Unidos, China.

En abril, la administración inició una investigación sobre cómo la importación de medicamentos e ingredientes farmacéuticos impacta en la seguridad nacional. La Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 permite al presidente ordenar aranceles por razones de seguridad nacional.

Marta Wosinska, analista de políticas de salud en la Institución Brookings, explicó que los aranceles son relevantes para asegurar los suministros médicos de Estados Unidos. Señaló que la administración del expresidente Joe Biden también impuso impuestos a jeringas extranjeras cuando las importaciones baratas de China amenazaron a los productores estadounidenses.

Trump tiene planes más ambiciosos: desea que las farmacéuticas regresen a Estados Unidos, destacando que los medicamentos fabricados aquí no enfrentarán sus aranceles.

Las farmacéuticas ya están invirtiendo en Estados Unidos. El fabricante suizo Roche anunció en abril una inversión de 50.000 millones de dólares para expandir sus operaciones, mientras que Johnson & Johnson destinará 55.000 millones en el país en los próximos cuatro años. El director general Joaquin Duato indicó que la compañía busca suministrar medicamentos al mercado estadounidense desde sitios ubicados en el país.

Sin embargo, construir una fábrica farmacéutica en Estados Unidos es costoso y puede llevar años. Y establecer operaciones en el país no aseguraría a un fabricante contra los aranceles de Trump si los impuestos se aplican a los ingredientes importados utilizados en los medicamentos. Jacob Jensen, analista de políticas comerciales en el American Action Forum, precisó que “el 97% de los antibióticos, el 92% de los antivirales y el 83% de los medicamentos genéricos más populares contienen al menos un ingrediente activo fabricado en el extranjero”.

“La única manera de protegerse verdaderamente de los aranceles sería construir la cadena de suministro de principio a fin en Estados Unidos”, concluyó Pereira.

Las compañías de medicamentos de marca tienen márgenes de ganancia mayores que les permiten absorber costos y realizar inversiones al inicio de los aranceles. Sin embargo, las de genéricos no tienen esa flexibilidad. Algunas podrían optar por salir del mercado estadounidense en lugar de asumir esos costos. Tal decisión podría ser disruptiva, dado que los genéricos representan el 92% de las recetas en farmacias y envíos a domicilio en Estados Unidos.

Una pausa en la producción en una fábrica en India hace un par de años generó escasez de medicamentos de quimioterapia, interrumpiendo la atención a pacientes con cáncer. “Esos mercados no son resilientes”, concluyó Wosinska. “Ante un choque, tienen dificultades para recuperarse”.

Ella argumenta que los aranceles por sí solos probablemente no persuadirán a los fabricantes de medicamentos genéricos a construir fábricas en Estados Unidos; se requeriría financiamiento gubernamental.

“En un mundo ideal, solo fabricaríamos lo esencial en Estados Unidos”, concluyó Wosinska. “Pero es costoso... Hemos externalizado muchas cadenas de suministro buscando medicamentos baratos. Si queremos cambiar esto, verdaderamente tendríamos que rediseñar nuestro sistema... ¿Cuánto estamos dispuestos a gastar?”.

_____

Murphy informó desde Indianápolis. El reportero de salud, Matthew Perrone, contribuyó a este informe.

_____ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de inteligencia artificial generativa.