Sospechan que Rusia interfirió el avión de la presidenta de la Comisión Europea
Un avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, fue afectado por interferencias de radar sobre Bulgaria, lo que se sospecha fue una operación rusa.
01/09/2025 | 07:35Redacción Cadena 3
FOTO: UE sospecha que Rusia interfirió con el radar del avión de la presidenta de la Comisión Europea
BRUSELAS (AP) — Un avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, fue afectado por interferencias de radar sobre Bulgaria en lo que se sospecha fue una operación rusa, afirmó el lunes una portavoz.
El avión aterrizó de manera segura en el aeropuerto de Plovdiv y Von der Leyen continuará su gira planificada por las naciones de la Unión Europea que limitan con Rusia y Bielorrusia, manifestó la portavoz de la comisión, Arianna Podestà.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con el avión? Un avión que transportaba a Ursula Von der Leyen fue afectado por interferencias de radar sobre Bulgaria.
¿Quién es la presidenta del avión? La presidenta del avión es Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
¿Dónde ocurrió el incidente? El incidente ocurrió sobre Bulgaria.
¿Cuál fue la reacción de la UE? Se sospecha que la interferencia fue una operación rusa, según la portavoz.
¿Quién informó sobre el incidente? La portavoz de la comisión, Arianna Podestà, proporcionó detalles sobre el incidente.
[Fuente: AP]