En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Sospechan que Rusia interfirió el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Un avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, fue afectado por interferencias de radar sobre Bulgaria, lo que se sospecha fue una operación rusa.

01/09/2025 | 07:35Redacción Cadena 3

FOTO: UE sospecha que Rusia interfirió con el radar del avión de la presidenta de la Comisión Europea

BRUSELAS (AP) — Un avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, fue afectado por interferencias de radar sobre Bulgaria en lo que se sospecha fue una operación rusa, afirmó el lunes una portavoz.

El avión aterrizó de manera segura en el aeropuerto de Plovdiv y Von der Leyen continuará su gira planificada por las naciones de la Unión Europea que limitan con Rusia y Bielorrusia, manifestó la portavoz de la comisión, Arianna Podestà.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con el avión? Un avión que transportaba a Ursula Von der Leyen fue afectado por interferencias de radar sobre Bulgaria.

¿Quién es la presidenta del avión? La presidenta del avión es Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

¿Dónde ocurrió el incidente? El incidente ocurrió sobre Bulgaria.

¿Cuál fue la reacción de la UE? Se sospecha que la interferencia fue una operación rusa, según la portavoz.

¿Quién informó sobre el incidente? La portavoz de la comisión, Arianna Podestà, proporcionó detalles sobre el incidente.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho