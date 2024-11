Dramático relato del hombre que denunció a su hija por maltratar a su nieto

Una mujer quedó detenida en Córdoba luego de que su padre la denunciara por violencia contra uno de sus hijos (nieto del denunciante). La supuesta víctima tiene ocho años y el abuelo materno observó que el menor tenía heridas cuando lo llevaba a fútbol.

"Estamos viviendo con miedo", afirmó Carlos, el abuelo del niño que denunció la situación hace 10 días. Según explicó a Cadena 3, la familia enfrenta una amenaza constante, ya que, aunque su hija está detenida, los cómplices permanecen en libertad. Estas personas serían amigas de la madre.

"Mi hermana, que es prácticamente incapacitada, tuvo que escapar para hacer la denuncia. Cuando regresó a su casa, encontraron la ventana rota y su hogar intentaron prenderlo fuego", dijo Carlos, en referencia a otra familiar que también fue víctima de violencia.

Este acto de vandalismo, según Carlos, fue perpetrado por su hija y sus cómplices. "Ayer (por el miércoles) intentamos hacer una denuncia, pero no querían tomarla porque ya había registrada una previamente en el Polo de la Mujer", explicó.

Durante la entrevista con Cadena 3, Carlos se refirió directamente a la madre del niño como su "exhija". "(Ella) no puede hacer lo que hizo. Una madre debe cuidar a sus hijos, no maltratarlos", dijo visiblemente angustiado.

En ese marco, describió cómo su nieto fue obligado a dormir en una cucha de perro y alimentarse de sobras en condiciones deplorables. "El niño ha sido torturado por su madre y sus cómplices", aseguró.

El abuelo mencionó que llevó a su hija y nieto al Polo de la Mujer en reiteradas ocasiones por que aseguró haber visto algunas situaciones conflictivas. Pese a todo, sostuvo que el Polo no detectó señales de maltrato.

"El niño fue cuatro o cinco meses al Polo de la Mujer con su madre, porque notaba algunas dificultades. Nadie se dio cuenta de los problemas. Durante cuatro o cinco meses, los psicólogos y médicos no se dieron cuenta que el niño era agredido", precisó.

Por otra parte, Carlos contó que el miércoles acudió a su casa personal de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Contrario a lo esperado, explicó a Cadena 3 que desde el organismo lo cuestionaron de forma permanente, sin brindar apoyo al menor.

"Nunca me preguntaron cómo estaba mi nieto, sino qué es lo que había hecho yo, cuándo me enteré, por qué actué así. Me miraban con una cara de bronca, como si les estuviera haciendo trabajar de más. Fue un interrogatorio, me sentí muy mal. No brindaron apoyo al niño, no lo vieron porque él en ese momento estaba en la escuela. Los de la Senaf miraron cómo era la casa, me molestó el interrogatorio hacia mi persona y que no hayan preguntado nada del niño", detalló Carlos.

Sobre el estado actual del pequeño, Carlos detalló que ya empezó a hablar sobre su experiencia traumática. "Está empezando a comentar lo que le sucedía. Es el mayor de tres hermanos, pero solo él está bajo nuestro cuidado", aclaró. Los otros niños se encuentran con su padre biológico, quien está separado de la madre.

"Agradezco a todos los que me apoyan en esta difícil situación. Especialmente a la doctora Fernanda Alaniz, que se ha comprometido con el caso", concluyó Carlos, quien sigue luchando por la protección de su nieto.

