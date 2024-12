Diplomáticos rusos: ¿Fue correcto el accionar de la Policía?

En la mañana de Navidad, hubo un incidente protagonizado por diplomáticos rusos en Buenos Aires quienes se negaron a someterse a un control de alcoholemia en la zona de Recoleta, lo que despertó preguntas sobre las inmunidades y obligaciones que tienen los diplomáticos en el país.

Según los convenios internacionales, un diplomático no puede ser registrado ni detenido. Sin embargo, también existen normativas que establecen que los diplomáticos deben ajustarse a las leyes del país donde residen.

El politólogo y director de las carreras de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de Universidad Torcuato Di Tella, Juan Negri, habló del incidente con Cadena 3 y explicó que "las convenciones internacionales buscan fluidez en los vínculos y regular la situación de las embajadas y el personal diplomático. Apuntan a situaciones de mayor envergadura, como evitar la invasión de residencias diplomáticas".

El politólogo también destacó que la embajada rusa exageró. "La embajada rusa exagera cuando dice que acá hay una violación grave al derecho internacional. Las convenciones no están pensadas para temas tan menores", afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, subrayó que la Convención de Viena establece que los diplomáticos deben obedecer las leyes, lo que incluye no conducir bajo los efectos del alcohol.

La decisión de la Policía de detener un vehículo diplomático fue objeto de análisis. Al respecto, Negri indicó que, en general, los oficiales diplomáticos no suelen ser detenidos, pero también enfatizó que eso no significa que no deban obedecer la ley. "La Policía no puede incautar el vehículo, pero si el conductor está alcoholizado, se le debe labrar una multa", afirmó.

Negri reafirmó que la Convención de Viena, en su artículo 41, establece claramente que los diplomáticos deben obedecer las leyes. "No pueden pasar un semáforo en rojo ni manejar alcoholizados", sostuvo. A pesar de que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires podría haber decidido no detener al diplomático, eso no implica que no se deban aplicar las normativas correspondientes en caso de infracciones.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.