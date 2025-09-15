Devastador incendio arrasó una tienda de ropa en Córdoba: pérdidas totales

FOTO: Incendio arrasa tienda de ropa en Córdoba: pérdidas totales y sin heridos

Un incendio devastador arrasó una tienda de ropa en Avenida Donato Álvarez, al 9100, en el barrio Argüello de Córdoba. Las pérdidas son totales, ya que el local de 150 metros cuadrados quedó completamente en cenizas, incluso colapsó el techo.

El comisario Diego Cepeda informó a Cadena 3 que el incendio se detectó alrededor de las 16.30 de este domingo. "Tomamos conocimiento a través de nuestra central de alarma que se estaba desarrollando un incendio en calle Donato Álvarez", explicó.

La magnitud del incendio llevó a la rápida intervención de varias dotaciones de bomberos. "Se solicitó colaboración hídrica debido a que ya se notaba la magnitud de dicho incendio", agregó.

Las unidades de bomberos de Saldan, Unquillo y Villa Allende, junto con el cuartel Marqués Sobremonte, trabajaron en la extinción del fuego.

Afortunadamente, no había personas en el local al momento del incidente. "Gracias a Dios, no se encontraba absolutamente nadie en ese local y debemos destacar eso, que no tenemos ningún tipo de lesionados", apuntó.

Se desconocen por el momento las causas del siniestro.

Informe de Lucía González.