Cuestionan el envío de 1500 cadetes de Policía a patrullar las calles de Córdoba

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, firmó un decreto junto con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, que permite a los estudiantes de las escuelas de Oficiales y de Suboficiales de la Policía de Córdoba (de segundo y tercer año) a realizar prácticas profesionales en las calles.

El anunció generó polémica y fuertes cuestionamientos, debido a las posibles complicaciones que podrían enfrentar estos jóvenes cadetes en situaciones reales.

Los 1500 cadetes, de segundo y tercer año, no tienen estado policial y por lo tanto no están habilitados para detener a alguien como lo haría un policía. A pesar de estar uniformados, solo pueden realizar una "aprehensión civil". Además, al no tener estado policial, no están habilitados para portar un arma reglamentaria y solo podrán llevar consigo un arma "no letal" o "menos letal".

En diálogo con Cadena 3, el profesor de Derecho Penal 2 de la Universidad Nacional de Córdoba, Pedro Despouy, expresó sus inquietudes sobre esta situación y el amparo legal que tendrían ante situaciones en las que les puede tocar intervenir. Según Despouy, estos estudiantes "no son funcionarios públicos ni ejercen un cargo público". Por lo tanto, si presencian la comisión de un delito en flagrancia podrían optar por no actuar como cualquier civil.

"Estas personas cuando se enfrenten con situaciones reales donde pongan en grave riesgo su vida, su integridad física, van a estar en un dilema y en una situación de extrema vulnerabilidad porque frente a un conflicto armado están autorizados a portar pistolas Byrna –que lanzan proyectiles de goma o cápsulas con gas pimienta–", indicó.

"Entonces yo pienso ¿qué medio tienen en sus manos para poder enfrentar al delincuente? ¿Es un medio racional eficaz para impedir o repeler la agresión armada del delincuente que pone en riesgo concreto la vida del estudiante?", cuestionó.



Y agregó: "Los estudiantes o aspirantes a policía salen con chalecos antibalas y esto está diciendo que se prevé la posibilidad de que se enfrente con alguien armado. Los colocan en la calle y saben que pueden recibir un balazo".

Por otra parte, Despouy planteó también el interrogante sobre si estos estudiantes con formación incompleta estarán en condiciones de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en situaciones reales.

Finalmente, advirtió sobre la vulnerabilidad de quienes serán vistos como policías por los delincuentes, a pesar de no tener el estado y las herramientas correspondientes.

Entrevista de Miguel Clariá