Llaryora presentó a cadetes y patrulleros que reforzarán a la Policía de Córdoba

A partir de este martes, 1.500 cadetes de segundo y tercer año de las escuelas de Oficiales y de Suboficiales de la Policía de Córdoba salen a la calle.

Según informó el Gobierno provincial, no portarán armas de fuego, aunque sí estarán uniformados y equipados con las pistolas Byrna, que lanzan balines de goma o cápsulas con gas pimienta sin letalidad.

A partir de un decreto firmado por el gobernador Martín Llaryora y el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, las prácticas en la calle serán obligatorias para los cadetes de segundo y tercer año de la Escuela de Oficiales Libertador General San Martín y de los aspirantes a agente de segundo y tercer año de la Escuela de Suboficiales General Manuel Belgrano.

"Esto ya existe en la currícula de la Policía. Lo que pasa es que ahora se crea un programa especial, con una beca especial. Los cadetes de segundo y tercer año saldrán los primeros con 20 horas semanales, los segundos con 30 horas semanales a hacer esta práctica profesional en calle que será más intensiva, que lo harán con armas no letales, con las armas Byrna, que ya está usando la Policía de la provincia de Córdoba", explicó Quinteros en diálogo con Cadena 3.

Y añadió: "Lo utilizará seguramente la Policía para patrullaje preventivo en zonas no críticas, por supuesto, pero forma parte de lo que es la capacitación de en calle. Vamos a sacar 1.500 en total, de los cuales más de 800 en el próximo cuatrimestre, en los próximos cinco meses ya estarán en calle con estado pleno y me parece que es un paso importante a los efectos de formar los policías ya en territorio".

Además del incremento del personal policial, se presentaron también 230 nuevos patrulleros que reforzarán el patrullaje preventivo. "Son 230 patrulleros nuevos en toda la provincia, nos parece que eso es absolutamente importante", destacó el Ministro.

La presentación oficial se realizó en el Parque Sarmiento, sobre la Avenida Nores Martínez entre Av. Cruz Roja y la rotonda de Ciudad Universitaria.

"Le hemos entregado un arma de baja letalidad a la Policía. Son 500 procedimientos. Yo no me voy a olvidar nunca de ese video que vi en Buenos Aires, cuando un policía con sus manos trataba de reducir a un hombre y de alejarlo de la gente para que ese sujeto no acribillara a alguien. Terminó muerto de una apuñalada porque no tenía absolutamente ninguna capacidad de respuesta", recordó el gobernador Llaryora en un encendido discurso.

"Nosotros no debatimos más. Incorporamos el arma no letal para cuidar a la Policía, porque si cuidamos a la Policía, cuidamos a nuestra gente", enfatizó.

El mandatario desafió además a quienes critican estas nuevas modalidades: "¡Que vengan a la calle! Que salgan al lado de ustedes. Que algún día reduzcan a un delincuente y vean si es fácil o no", cerró.

Informe de Federico Borello y Fernando Barrionuevo.