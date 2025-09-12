Cómo fue la intervención en el caso de la joven armada en la escuela de Mendoza

El director de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud de Mendoza, doctor Manuel Vilapriño, participó en la resolución de la crisis ocurrida en una escuela de La Paz, donde el miércoles una adolescente de 14 años se atrincheró con un arma.

En diálogo con Cadena 3, el especialista compartió detalles sobre el abordaje de la situación y destacó la importancia de priorizar la vida y evitar un desenlace fatal.

"El concepto fundamental es cuidar la vida humana, y más teniendo en cuenta un adolescente", afirmó Vilapriño. Explicó que no se debe criminalizar la conducta de la joven, ya que "implica que algo está pasando, que está llevando a que actúe como estaba actuando".

Según el psiquiatra, la adolescente no actuaba motivada por objetivos claros, sino que su comportamiento reflejaba una situación que ponía en riesgo tanto su vida como la de los demás.

El especialista destacó la necesidad de actuar con "mucha calma, serenidad y al mismo tiempo pericia". Elogió el trabajo de los equipos del Ministerio de Seguridad, especialmente de los "contenedores" de la situación, evitando el término "negociadores" por considerarlo fuerte para el contexto de una adolescente vulnerable. "Lo hicieron realmente muy bien. Fue un éxito que no haya dado consecuencias mayores", señaló, subrayando que no hubo heridos a pesar de que se dispararon balas reales.

Vilapriño, con 25 años de experiencia en salud mental en los ámbitos público y privado, explicó que este tipo de intervenciones requiere una combinación de conocimientos técnicos y habilidades específicas, como el manejo de la gestualidad y la capacidad de no exacerbar la situación. "Nos preparan para no excitar más o exaltar más a la persona, para saber cuándo movernos o cuándo no hacerlo", detalló, refiriéndose a su experiencia en guardias con casos de agitación o violencia. Sin embargo, resaltó que la presencia de un arma aumentaba la sensibilidad del caso, lo que hacía aún más crucial la preparación de los intervinientes.

Sobre la labor de contención de Rocío Conti, policía con formación especializada, Vilapriño destacó su capacidad para generar empatía y lograr que la adolescente abandonara el arma tras cinco horas y media de tensión. "No cualquiera lo puede hacer", afirmó, explicando que los negociadores requieren una formación técnica extensa, combinada con características personales como templanza y serenidad. "Son procesos largos donde se los capacita en aspectos personales, en los recursos que tienen que tener para manejar una situación de este tipo", agregó.

Finalmente, el psiquiatra confirmó que la adolescente está siendo atendida en el Hospital Notti, un centro pediátrico de alta complejidad en Mendoza, por un equipo interdisciplinario.

Además, se está trabajando en la prevención y asistencia en La Paz, tanto en el ámbito escolar como comunitario, para abordar las repercusiones del incidente y prevenir conductas similares. "Hay que asistir las secuelas que esto puede generar", concluyó Vilapriño, enfatizando la importancia de la contención integral.

