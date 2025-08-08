¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Córdoba?

El invierno no da tregua en la región centro del país. Según Marcelo Madelón, meteorólogo del Aeropuerto Córdoba, las temperaturas de este agosto están por debajo de lo normal, con máximas que apenas alcanzarán los 17°C este viernes, frente a los 21°C habituales para esta época.

“Hoy llegaremos con suerte a 16 o 17 grados, pero con mucho sol y casi nada de viento, lo que evita que la sensación térmica sea aún más baja”, explicó Madelón a Cadena 3.

El pronóstico para el fin de semana trae buenas noticias. “Tendremos buen tiempo, con frío a la mañana, pero con un ascenso de temperatura. El sábado y domingo estará presente el viento del sector norte, que cobrará intensidad por la tarde”, detalló el meteorólogo.

Las máximas alcanzarán los 19°C el sábado y 20°C el domingo, acercándose a valores más típicos de la temporada.

La semana próxima arrancará con un alivio térmico. “Lunes y martes serán días mucho más tibios, con máximas de 23 y 24 grados, respectivamente”, anticipó.

Sin embargo, advirtió que un frente frío llegará el miércoles, haciendo descender nuevamente las temperaturas.

Heladas en Córdoba y lluvias en el norte

En la provincia de Córdoba, las heladas son casi generalizadas este viernes. “El único lugar que no registra temperaturas bajo cero es la ciudad de Córdoba, pero en el área suburbana, como el aeropuerto, estamos en dos grados bajo cero”, señaló el especialista.

A nivel nacional, el panorama es mayormente estable. “Hay buen tiempo en gran parte del país. Solo quedan algunas precipitaciones en el extremo norte, en Salta, Jujuy y las sierras subandinas, y algo de lluvias en Misiones, pero con el correr de las horas estas zonas también entrarán en una masa de aire frío y seco”, explicó.