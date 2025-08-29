FOTO: Colonia Caroya: dos adolescentes en grave estado tras chocar en un cuatriciclo.

Un grave siniestro vial ocurrido en Colonia Caroya mantiene en vilo a la comunidad. Dos adolescentes, de 17 y 18 años, resultaron con heridas de consideración luego de perder el control del cuatriciclo en el que se trasladaban.

El hecho ocurrió en la tarde del martes en calle 22 Sur al 1500, cuando las jóvenes circulaban a bordo de un rodado 4x4 Rotax Power 850 cc. Por causas que aún se investigan, la conductora perdió el dominio del vehículo y ambas impactaron violentamente contra el suelo.

De inmediato, personal policial y un servicio de emergencias acudieron al lugar. Tras recibir las primeras atenciones médicas, las adolescentes fueron trasladadas de urgencia al Hospital Vicente Agüero, en Jesús María.

Debido a la gravedad de las lesiones, una de las jóvenes fue derivada posteriormente al Hospital Tránsito Cáceres de Allende y la otra al Hospital Misericordia, ambos en la ciudad de Córdoba.

Según el último parte médico, ambas permanecen en estado reservado.

La fiscalía de la jurisdicción, junto con peritos especializados, trabaja para establecer las circunstancias en que se produjo el accidente.

Informe de Eric Italia.